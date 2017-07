Натуральные способы осветления волос

В индустрии красоты всегда есть люди, которые хотят иметь светлее волос.



Причины этого разные, от их личных вкусов и к моде . Впрочем иногда мы хотим избежать синтетических, химических методов освещения.

К счастью, существуют другие варианты. Лучше выбирать натуральный способ освещения, который предусматривает различные альтернативы, постепенно делают цвет волос светлее.



Когда речь идет о здоровье, всегда желательно искать природные средства.



Впрочем, прежде чем вы выберете натуральный метод освещения, хотим обратить ваше внимание на несколько нюансов:



во-первых, цвет и его интенсивность не будут столь сильными , как в случае использования краски для волос;

во-вторых, чтобы увидеть хорошие результаты, вы последовательно и регулярно использовать выбранный метод.



А теперь посмотрим на эти замечательные варианты!



уксус

Обычно уксус расположен на кухне, а не среди средств для осветления волос. Впрочем, на самом деле он может помочь решить этот вопрос.



Запомните, что результаты будут зависеть от типа волос.



ингредиенты

1 стакан уксуса (250 мл)

6 стаканов воды (1,5 л)



приготовление

Смешайте уксус и воду в контейнере.

После этого намочите волосы или те его части, которые хотите осветить, и оставьте средство примерно на 15 минут, чтобы он подействовал.

Как альтернативу обычному уксуса, попробуйте использовать яблочный . Он приятный запах и может быть эффективен.



витамин C

Этот витамин содержится во многих различных продуктах, особенно, цитрусовых фруктах, таких как: апельсины, грейпфруты и лимоны. Верите или нет, впрочем, добавки с витамином C могут осветлить волосы.



ингредиенты

9 капсул с витамином C

1 бутылка шампуня (который вы обычно используете)



приготовление

Разотрите добавки с витамином C до консистенции мелкого порошка.

Добавьте его в шампунь и хорошо смешайте перед тем, как использовать.

Просто нанесите шампунь как обычно и помойте волосы. Через некоторое время вы начнете замечать результаты.



Ревень (румбамбар)

Ревень - это растение с особыми свойствами, благодаря которым она прекрасно подходит для натурального осветления волос.



Именно поэтому этот естественный метод очень часто используют, чтобы получить хорошие результаты. Сейчас ревень без проблем можно купить в супермаркете или на рынке. Ищите растение, похожее по форме на сельдерей, которая имеет яркий красный и зеленый цвет.



ингредиенты

5 столовых ложек ревеня (50 г)

2 стакана воды (500 мл)



приготовление

Нарежьте ревень, добавьте его в воду и прокипятите от 10 до 15 минут.

После того, как указанное время прошло, сцедите жидкость и используйте этот "чай" для волос.

Намочите волосы средством и оставьте его минимум на 10 минут, чтобы ревень подействовал.

Затем смойте волосы водой как обычно.



Мед

Мед - это одна из лучших натуральных альтернатив для каждого, кто хочет избежать использования агрессивных химических красок и подобных средств.



Он не только естественным способом осветляет волосы благодаря содержанию перекиси водорода, но и имеет другие полезные свойства: увлажняет, питает и укрепляет .



ингредиенты

1/4 стакана меда (84 г)

1 стакан воды (250 мл)

1 стакан уксуса (250 мл) (по желанию)



приготовление

Чтобы мед был жидким, сначала его нужно развести . Запомните, что чем гуще будет мед, тем больше он будет прилипать к волосам. Как следствие, тем сложнее вам будет его вымыть.



После того, как вы развели мед, нанесите его на волосы. Продукт нужно наносить на всю длину, ведь так он увлажнит кожу головы и результаты будут еще лучше.

Затем нанесите воду или уксус (один из вариантов), накройте шапочкой для душа и оставьте на ночь .

Тщательно смойте средство на следующее утро.



Однако важно отметить, что чтобы увидеть результат после использования этих натуральных средств, понадобится гораздо больше времени, чем от применения химикатов. Кроме того, разница в цвете будет не столь заметна, как в случае использования краски или похожего продукта для волос.