Натуральные способы осветления волос
В индустрии красоты всегда есть люди, которые хотят иметь светлее волос.
Причины этого разные, от их личных вкусов и к моде . Впрочем иногда мы хотим избежать синтетических, химических методов освещения.
К счастью, существуют другие варианты. Лучше выбирать натуральный способ освещения, который предусматривает различные альтернативы, постепенно делают цвет волос светлее.
Когда речь идет о здоровье, всегда желательно искать природные средства.
Впрочем, прежде чем вы выберете натуральный метод освещения, хотим обратить ваше внимание на несколько нюансов:
во-первых, цвет и его интенсивность не будут столь сильными , как в случае использования краски для волос;
во-вторых, чтобы увидеть хорошие результаты, вы последовательно и регулярно использовать выбранный метод.
А теперь посмотрим на эти замечательные варианты!
уксус
Обычно уксус расположен на кухне, а не среди средств для осветления волос. Впрочем, на самом деле он может помочь решить этот вопрос.
Запомните, что результаты будут зависеть от типа волос.
ингредиенты
1 стакан уксуса (250 мл)
6 стаканов воды (1,5 л)
приготовление
Смешайте уксус и воду в контейнере.
После этого намочите волосы или те его части, которые хотите осветить, и оставьте средство примерно на 15 минут, чтобы он подействовал.
Как альтернативу обычному уксуса, попробуйте использовать яблочный . Он приятный запах и может быть эффективен.
витамин C
Этот витамин содержится во многих различных продуктах, особенно, цитрусовых фруктах, таких как: апельсины, грейпфруты и лимоны. Верите или нет, впрочем, добавки с витамином C могут осветлить волосы.
ингредиенты
9 капсул с витамином C
1 бутылка шампуня (который вы обычно используете)
приготовление
Разотрите добавки с витамином C до консистенции мелкого порошка.
Добавьте его в шампунь и хорошо смешайте перед тем, как использовать.
Просто нанесите шампунь как обычно и помойте волосы. Через некоторое время вы начнете замечать результаты.
Ревень (румбамбар)
Ревень - это растение с особыми свойствами, благодаря которым она прекрасно подходит для натурального осветления волос.
Именно поэтому этот естественный метод очень часто используют, чтобы получить хорошие результаты. Сейчас ревень без проблем можно купить в супермаркете или на рынке. Ищите растение, похожее по форме на сельдерей, которая имеет яркий красный и зеленый цвет.
ингредиенты
5 столовых ложек ревеня (50 г)
2 стакана воды (500 мл)
приготовление
Нарежьте ревень, добавьте его в воду и прокипятите от 10 до 15 минут.
После того, как указанное время прошло, сцедите жидкость и используйте этот "чай" для волос.
Намочите волосы средством и оставьте его минимум на 10 минут, чтобы ревень подействовал.
Затем смойте волосы водой как обычно.
Мед
Мед - это одна из лучших натуральных альтернатив для каждого, кто хочет избежать использования агрессивных химических красок и подобных средств.
Он не только естественным способом осветляет волосы благодаря содержанию перекиси водорода, но и имеет другие полезные свойства: увлажняет, питает и укрепляет .
ингредиенты
1/4 стакана меда (84 г)
1 стакан воды (250 мл)
1 стакан уксуса (250 мл) (по желанию)
приготовление
Чтобы мед был жидким, сначала его нужно развести . Запомните, что чем гуще будет мед, тем больше он будет прилипать к волосам. Как следствие, тем сложнее вам будет его вымыть.
После того, как вы развели мед, нанесите его на волосы. Продукт нужно наносить на всю длину, ведь так он увлажнит кожу головы и результаты будут еще лучше.
Затем нанесите воду или уксус (один из вариантов), накройте шапочкой для душа и оставьте на ночь .
Тщательно смойте средство на следующее утро.
Однако важно отметить, что чтобы увидеть результат после использования этих натуральных средств, понадобится гораздо больше времени, чем от применения химикатов. Кроме того, разница в цвете будет не столь заметна, как в случае использования краски или похожего продукта для волос.