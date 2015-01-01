Лучшая диета для профилактики рака: полезные рекомендации

Все больше людей страдают раком, в частности в западных странах. Это может быть связано с образом жизни, а также с загрязнением, которое нас окружает, или стрессом, который мы ощущаем ежедневно.



Еще одной причиной является ежедневный рацион. Поэтому мы хотим поделиться с вами лучшей диетой для профилактики рака. Это некоторые из лучших продуктов, которые стоит добавить в свой рацион.

Диета против рака: ешьте, чтобы стать здоровыми



диета против рака

Есть несколько рекомендаций, чтобы сделать ваш рацион здоровым. Эти советы также помогают предотвратить появление рака.



Они предусматривают потребление свежих местных сезонных продуктов. Кроме того, эти продукты должны быть органическими, если это возможно.



Сырые фрукты, овощи, орехи и цельные зерна должны быть в приоритете.

Вы также можете добавить бобовые, ароматические травы, специи и оливковое масло.

Третье, что вы можете добавить - яйца и рыба.



Рекомендуется также избегать рафинированных продуктов (сахара и муки). Следующим шагом будет уменьшение количества безалкогольных напитков, колбас и жареной пищи. Наконец, вы должны начать есть меньше мяса, молочных и копченых продуктов.



Средиземноморская диета может пригодиться, если вы хотите предотвратить рак, потому что ее ингредиенты очень полезны. Также во многих блюдах используют оливковое масло (еще лучше, если это масло холодного отжима).



диета для профилактики рака

С другой стороны, ваши ежедневные привычки должны соответствовать этой диете против рака.



Если вы делаете определенные вещи, то, скорее всего, будете страдать раком или другие заболевания, такие как гипертония, диабет, проблемы с почками и тому подобное. Курение, злоупотребление алкоголем, а также отсутствие физической активности увеличивают риск рака.



Сидячий образ жизни - современная проблема в развитых странах. Кроме того, именно это в основном приводит к увеличению количества пациентов с раком.



Наконец, следует помнить, что вы постоянно контактируете с канцерогенными веществами. К ним относятся загрязнение окружающей среды, пластмасса или тефлон, бензопирен в табаке.

Диета против рака продукты, о которых не стоит забывать



Надо сказать, что ничто не может снизить вероятность рака на 100%. Это связано с тем, что это заболевание, вызванное несколькими факторами (например, вашими генами).



Однако вы можете свести риск к минимуму, если будете тренироваться не менее получаса. Вы также должны избавиться от стресса и сидячего образа жизни.



Наконец, вам следует регулярно употреблять эти продукты:



брокколи

Как и остальные капустных растений (в частности капуста и брюссельская капуста), брокколи обладает противораковыми свойствами.



Мы рекомендуем есть этот овощ, чтобы уменьшить риск рака груди, толстой кишки, легких, мочевого пузыря и предстательной железы.



чеснок

Характерный мощный запах этого растения не должен исчезать из вашего дома, ведь он обусловлен двумя противораковыми компонентами, которые также обладают антисептическим действием.



Чтобы получить лучшие результаты, стоит есть его сырым во время завтрака. В этой "семьи" супер продуктов вы найдете лук и лук-порей. Они помогают предотвратить появление рака горла, рта, желудка и толстой кишки.



зеленый чай

Этот ингредиент имеет мощный антиоксидант, называется EGCG. Этот антиоксидант останавливает повреждения на генетическом уровне. Он также останавливает образование раковых опухолей.



Стоит заменить на него кофе или черный чай, потому что он не имеет никаких недостатков. Он защищает от трех видов рака: толстой кишки, мочевого пузыря и желудка.



жирная рыба

Мужчины старше 30 лет, должны увеличить потребление этих видов рыб (лосось, скумбрия и тунец), ведь их противовоспалительные свойства снижают риск рака простаты.



натуральный йогурт

Этот молочный продукт (также известный как "греческий" йогурт) содержит пробиотики. Они способствуют пищеварению. Они также укрепляют иммунную систему.



Диета против рака и натуральный йогурт дают вашему организму необходимые компоненты. Они помогают бороться с некоторыми видами рака (среди них рак прямой кишки).



цельные зерна

В отличие от рафинированных зерен, цельные зерна идеально подходят, если вы хотите предотвратить рак груди или толстой кишки. В частности рекомендуется использовать овес, отруби и Гранола.



Морковь и апельсины

Оба богаты витамином С, а особенно бета-каротин. Это то, что дает им оранжевый цвет. Эти антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы. Это важно, поскольку эти молекулы могут, например, вызвать рак легких.



Целесообразно добавить их в рацион сырыми. Вы также можете использовать их утром в составе соков и коктейлей.



помидоры

Это еще один продукт, который выводит свободные радикалы из организма.



Мужчины, которые едят помидоры во взрослом возрасте, имеют меньший риск пострадать от рака предстательной железы.



Однако в этом случае стоит их приготовить, так как в сыром виде их питательные вещества не становятся активными.



Семена льна

Это небольшое семян имеет овощные эстрогены, называются лигнаны. Они изменяют метаболизм природных гормонов. Они также уменьшают риск рака молочной железы.



Кроме того, они дают вам омега-3 жирные кислоты и клетчатку. Это замедляет развитие рака толстой кишки.



тофу

Диета против рака предполагает потребление тофу, который должен быть сделан из органических соевых бобов.



Изофлавоны в тофу блокируют действие эстрогена. Они также уменьшают все раковые заболевания, связанные с этим гормоном (рак груди, яичников и предстательной железы).



Вы также можете есть другие соевые продукты, однако их никогда не стоит подвергать чрезмерной термической обработке.