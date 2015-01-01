Виктория Дайнеко раскрыла секрет стройности без голодания

Проблема лишнего веса актуальна, наверно, для большинства интернет-пользователей. Прогуливаясь по страничкам звёзд в соцсетях, многие фолловеры регулярно задают вопросы своим любимцам — как тем удаётся оставаться всегда в форме.Кто-то откровенно делится секретами своего похудения, а кто-то морочит подписчикам голову, выдавая свои походы к пластическим хирургам или фотошоп за месяцы упорных тренировок и строгие диеты.Впрочем, интернет-пользователи уже научились различать правду и ложь.Выпускница «Фабрики звёзд» Виктория Дайнеко всегда отличалась стройной фигурой. Певице удаётся уже много лет оставаться в прекрасной форме.instagram.com/victoriadainekoНа днях во время общения с фолловерами в своём Инстаграм Виктория Дайнеко дала несколько советов по правильному питанию. Артистка призналась, что не морит себя голодом, но прекращает есть за несколько часов до сна:главное полноценно питаться раза 3-4 в сутки и не есть за 3 часа до сна. Будете истязать свой организм голоданием , он отложит все съеденное вами в жир.instagram.com/victoriadainekoПодписчики Рудковской жалеют Сашу Плющенко, который мечтает о печеньеРебёнок дарит маме цветы и просит у неё сладости. Причём Гном Гномыч не мечтает о каких-нибудь пирожных или диковинных восточных лакомствах. Ребёнок просит у мамы самое обычное — банан, печенье или конфету. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen