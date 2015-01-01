Таинственная Чехия: замки, легенды и привидения
Чехия собрала в себе самое большое количество историй и преданий о привидениях и призраках. В ее замках, говорят и поныне можно встретить даму в белом, или же услышать шаги давно умершего вассала Карла IV. Именно в Чехии можно увидеть и посетить, более двух тысяч ни похожих друг на друга замков, большинство их которых начали воздвигать в период правления Карла IV. Оказавшись в любом замке, современный человек, волей-неволей задумается, как же на самом деле жилось людям в таких роскошных залах и комнатах. А жилось там, не плохо, а попросту холодно. Сами подумайте, насколько тяжело протопить огромный каменный зал. А если их 4 или 14? Потому и ходили знатные вельможи по своим жилищам в меховых накидках, а не потому, что так было модно. Если же вспомнить о штурмах замков, стоит отметить, что неприятным делом это было, большей частью из-за замковых туалетов. Тогда туалеты строили как бы «на вынос». А именно надо рвом вокруг замка. Теперь вы понимаете, почему штурм порой откладывали, якобы давая людям возможность добровольной сдачи замка? Увидеть все это можно своими глазами , чему помогут туры в выходного дня в Чехию от туроператора «ВЕДИ ТУРГРУПП».
Одним из знаменитых сооружений Чехии, является замок Карлштейн. Некогда был королевской резиденцией самого Карла IV. В замке и по сей день можно восхищаться галерей родословной короля. И открывает её – давний предок Карла IV – Ной. А еще в Карлштейне была королевская сокровищница. В ней хранились святые реликвии и королевские регалии. И именно здесь, согласно древним преданиям было произнесено заклятье надо короной короля. Любой, кто незаконно прикоснется к ней, будет проклят.
Другое сооружение - изысканный замок-особняк в Духовце – довольно-таки скучный. Но есть в нем необычность, которая притягивает сюда толпы туристов сильного пола. Именно здесь в одной из комнат в своем кресле окончил дни знаменитый Джакомо Казанова. Он был библиотекарем владельца особняка. Говорят, что тому, кто посидит в этом кресле, будет дарована мощь легендарного любовника.
А что же с привидениями? Все мы знаем, что любое привидение обитает в конкретном замке. Но не Белая Дама. Она, согласно словам очевидцам обитает сразу в пяти замках, некогда принадлежавшим воеводе Рожмберку. Говорят белая дама – это дочь воеводы, которую он против воли отдал замуж за недостойного человека. Муж годами измывался над девушкой. А перед смертью, после того, как девушка не приняла его извинений, еще и проклял её. И по сей день белая дама появляется в замках, не получив должного покоя ни при жизни, ни после смерти, она бродит, позвякивая ключами, и тому, кому повезет её увидеть, укажет на комнату с сокровищами.
Самым же поистине таинственным и магическим местом Чехии, является Прага. Именно здесь, на каждом шагу оживают те или иные легенды. Тут жил знаменитый рабби Лёве, который создал глиняного Голема, и прожил более ста лет. Здесь же стоит Черный рыцарь, прославившийся своими смертельными похождениями и насилием, который он распространял по всему кварталу Праги. Говорят, он каждую ночь превращается в ворона и летает в поисках прощения, которое вот уже пятьсот лет он никак не может получить. И как же не вспомнить о святом Яне Непомуцком? Все желания, загаданные возле статуи Яна Непомуцкого – сбываются. Разумеется, если загаданное не было направлено во зло. Все зло вернется загадавшему его.
Существует еще множество легенд, преданий, замков и памятников о которых можно бесконечно спорить. Ими можно ужасаться или же наоборот восхищаться. Все они – история прекрасной ни на кого не похожей страны, оживающей с опускающимися сумерками. И что бы поистине оценить и понять Чехию, нужно просто приехать сюда и увидеть все своими глазами.