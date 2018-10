Как повторить естественный макияж Эмили Ратаковски? И сделать его бюджетно

Большинство фото Эмили Ратаковски в Instagram – настоящий пример естественного макияжа, для которого нужно всего 5 базовых средств.Тональная база с сияниемЧтобы выполнить главный бьюти-тренд осеннего сезона «макияж без макияжа» не нужен тяжелый тональный крем. Достаточно использовать флюид со слабым шиммером или легкую тональную основу. Вместо дорогостоящей косметики Magic Foundation от Charlotte Tilbury, которую Эмили часто рекламирует в своих видеообзорах на YouTube-канале, можно использовать бюджетный BB-крем от Garnier.Средство маскирует все недостатки кожи, но при этом выглядит естественно. Присутствует защита SPF15, которая необходима в любое время года. Главное, пересмотреть все свотчи BB-крема, протестировать косметику, чтобы не прогадать с нужным оттенком.ХайлайтерСледующий этап – подбор хайлайтера для лица. Кремовое средство Infaillible Longwear Shaping от L'Oreal Paris отлично справится с задачей. Его нужно нанести на главные точки лица – ямку над верхней губой, горбинку носа и скулы.РумянаВыглядеть как после отпуска помогут нежные розовые румяна Matt Touch Blush от Essence. Это недорогое средство отличается хорошей стойкостью.ТениРатаковски для подвижного века использует коричневый пигмент, а после растушевывает тени для получения натурального смоки. Можно взять немецкий продукт Be Yourself Eyeshadow от компании BeYu.Далее любимой тушью слегка прокрашиваем ресницы. Совет: перед использованием туши, уберите сухой салфеткой ее излишки с кисточки, тогда макияж будет дольше держаться.ПомадаЗавершающий этап – прозрачный либо светло-ягодный блеск Read My Lips lipgloss от бренда TheBalm. Он создаст эффект красивых пухлых губ и придаст им соблазнительный влажный блеск.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen