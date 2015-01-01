Ешь, спи, худей: 5 способов похудеть во время сна

Большинство людей уверены, что похудение — это тяжелый труд, сопровождающийся упорными тренировками и правильным питанием. Но диетологи нашли интересные способы, которые помогают сбросить пару лишних килограмм во сне. Спать и худеть? Такое возможно!Какие 5 правил помогают похудеть во сне?Существует пять простых привычек, которые необходимо регулярно соблюдать. Только тогда можно получить хороший результат. Важно придерживаться следующих пяти советов.Планируйте следующий деньУтром мотивации почти нет, поэтому лучше составлять планы на день вечером. Собрать сумку, приготовить вещи и заготовку для утреннего завтрака. Это поможет спокойно уснуть и придерживаться плана. Планирование дня позволяет сделать намного больше дел, чем обычно.Не забывайте о протеиновом коктейлеПо утверждениям многих людей, чтобы похудеть, необходимо отказаться от ночной еды. Однако учеными было доказано, что те, кто употреблял протеиновый коктейль за 30 минут до сна, смогли сбросить вес. Такой напиток положительно влияет на метаболизм и давление.Советы диетологов: как ускорить метаболизм в организмеОтключайте свет перед сномДаже тусклый свет отрицательно влияет на организм. Освещение запускает в организм изменения во время сна. Поэтому засыпать под работающий телевизор — плохая идея. Плохой сон сказывается на весе и коже — чем меньше человек спит, тем больше он ест.Ставьте будильникЛюди, которые встают в одно и то же время, худеют намного быстрее. Качество и количество сна играют большую роль в похудение. Чтобы организм восстановился и отдохнул, ему необходимо 8 часов здорового сна. Небольшой дефицит сна повышает тягу к еде, а это уже сопровождается увеличением веса.Проветривайте помещение перед сномВ теплом помещение люди ленятся и отказываются от прогулок. На холоде организм увеличивает расход энергии. Также один медицинский журнал провел интересный эксперимент, который показал, что те, кто спал при температуре 19°С увеличили запасы бурого жира. Этот полезный жир, так как он помогает сжечь калории. А те, кто спал при 25°С не могли похвастаться положительными результатами. Если тяжело спать в холоде, можно надеть теплую пижаму.О чем нельзя говорить перед сном: 15 запретных словСон — важный компонент жизненного ритма. Если следовать инструкции, то можно не только получить хорошее самочувствие, но и избавиться от лишних килограммов. И главное правило — спать не менее 8 часов, поскольку здоровый сон напрямую влияет на снижение веса. Как видите, похудеть, не прикладывая особых усилий, вполне реально!

Источник: www.allwomens.ru/zen