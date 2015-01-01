Вышивать крестиком – легко и увлекательно. Новинки от Чаривна мить
Ещё с давних времён одним из любимых видов рукоделия среди женщин является вышивка крестом – просто, изысканно и не требует особых навыков и умений. Главное это желание, усидчивость и немного терпения. Считалось хорошим тоном украшать свое жилище вышитыми изделиями – салфетками, рушниками, скатертями, подушками. Сейчас вышивка крестиком не менее популярна, особенно среди молодого поколения. Для некоторых это просто хобби и увлечение, а для кого-то перерастает в заработок. Предки считали вышитые изделия настоящим оберегом, и не удивительно, ведь рукодельницы вкладывают в нее всю душу, светлую, позитивную энергетику.
Что нужно для вышивки крестом начинающему мастеру?
В первую очередь, нужно определиться со схемой для вышивки – купить уже готовую бумажную, при помощи специального сервиса в интернете разработать свою авторскую на основании любой фотографии или картинки, или приобрести специальную канву для вышивки с нанесенным рисунком. Не менее важным является выбор основы для вышивки – специального материала с клетчатой разметкой или канвы. На рынке широкий ассортимент такого материала. Отличается ценой, качеством, цветом, составом, жёсткостью и величиной клеточек. Лучше всего брать льняную или хлопчатобумажную канву белого цвета без нанесенного рисунка и клетками среднего размера. Иглу выбирать нужно в зависимости от плотности ткани – чем тоньше и более острая, тем удобнее будет вышивать на плотной ткани, ушко иглы должно быть широким. Нитки для вышивки крестиком лучше брать шерстяные акриловые или мулине. Мулине – это шесть тонких нитей. Их нужно разделять на половину – по три ниточки. Акриловыми вышивают в одну нить, разделять ничего не нужно.
Наборы для вышивки крестиком для новичков
Начинающим мастерам стоит обратить внимание на наборы для вышивки крестом Чаривна мить. В состав входит все необходимое – нитки нужных цветов и количества, игла, высококачественная канва с нанесенным рисунком разных цветов прямо на ткани и картинка с уже готовым изделием, чтобы можно было сверять цвета и процессе вышивания и инструкция.
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Нужны ли пяльцы для вышивки крестиком?
Пяльцы используют для фиксирования канвы в натянутом положении. Это позволяет более ровно накладывать крестики на материал и стежки получаются одинаковыми, гладкими. Некоторые мастерицы предпочитают вышивать без них – просто на руках. Это уже дело опыта и далеко не всем удобно использовать их в процессе вышивания крестом.