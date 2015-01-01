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Грамотный выбор постельного белья – залог полноценного отдыха.

Elena
Постельное белье

Почти треть жизни человек находится в состоянии сна, восстанавливая силы. Его полноценный отдых зависит не только от того, насколько удобна  кровать, но и от качества постельного белья, которым она заправлена. В отделах торговых центрах, предлагающих домашнюю текстильную продукцию, продается большое количество  комплектов, отличающихся друг от друга качеством и ценой. Для того, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо знать основные параметры качественных  постельных комплектов.

Критерии выбора постельного белья.


Ключевыми характеристиками, отличающими качественное постельное белье от его сомнительных аналогов является:

  • материал, из которого оно изготовлено. Он может быть натуральным (получаемый из природного волокна), искусственным (изготовленный химическим путем) и смесовый (содержащий как природные, так и синтетические волокна). Преимущества натуральных тканей неоспоримо. К ним относят шелк, хлопок, лен, а так же искусственно полученные из этих волокон бязь, бамбук, модал. Такие ткани экологически чисты, отлично пропускают воздух и впитывают влагу. Этими характеристиками не наделены комплекты, изготовленные из синтетической (искусственной) ткани. Однако, синтетика более износостойкая, не дает усадку при стирке и лучше поддается разглаживанию.

  • способ переплетения волокон ткани. От него напрямую зависит прочность спального комплекта. Принято разделять поверхностную плотность материала (количество граммов волокна на 1 кв. м) и линейную (количество нитей в 1 кв. см). Чем большее количество указано, тем плотнее ткань. Способ плетения волокон так же влияет на прочность материала. Постельное белье может иметь полотняное плетение (чередование нитей через одну), свойственное поплину, бязи, батисту; атласное или сатиновое (переплетение нескольких нитей в одну),  используемое при производстве одноименных тканей; и жаккардовое (саржевое многониточное плетение), которым славятся жаккардовые комплекты.

  • способ окрашивания ткани. Укоренилось мнение, что натуральные ткани сильно линяют после стирок. Данное утверждение не совсем верно, так как стойкость рисунка, нанесенного на ткань, зависит от способа окрашивания: пигментного либо реактивного. При пигментном виде рисунок накладывается на поверхность материала и закрепляется при комнатной температуре. Именно такие комплекты быстро теряют цвет. В ходе реактивного окрашивания, образуются химические соединения, которые впитываются в волокна ткани и становятся ее частью. Данный способ более затратный, но и рисунок практически не блекнет.


Что бы во время отдыха чувствовать себя уютно и комфортно, постельное белье должно быть тщательно подобрано, чтобы совмещать потребности организма и ценовую политику домашнего текстиля.

Где покупать?


Купить постельное белье сейчас достаточно просто. Есть много магазинов домашнего текстиля, в крупных торговых центрах и гипермаркетах есть отделы с текстилем для дома. Но не у всех есть время на походы по магазинам. Но не стоит отчаиваться, во многих интернет- магазинах можно приобрести качественное постельное белье. На сайте интернет-магазина Топико https://www.topico.ru/postelnoe_bele представлено постельного белья для гостиничного бизнеса, которое характеризуется большой износоустойчивостью и неизменным качеством.
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