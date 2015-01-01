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Женское здоровье
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Что такое спермограмма и зачем она нужна

Elena
Спермограмма

Спермограмма это анализ спермы на предмет способности зачать ребенка. Анализ спермограммы позволит определить качество и проблемы, связанные с половым бесплодием.

Описание анализа


Перед тем как сдать сперму на анализ, необходимо узнать у врача как нужно это сделать и следовать его рекомендациям. Вообще, ничего сложного в этом нет, но в случае небольшого отклонения, анализ может дать совершенно другие показатели. Все анализы производятся при помощи специального оборудования и микроскопов. Во всех странах приняты общие критерии оценки спермы, по которым определяются следующие показатели:

  • Наличие в сперме лейкоцитов и эротроцитов, а также зараженных сперматозоидов

  • Жизнеспособность сперматозойдов и их количество

  • Уровень кислотности, цвет, время разжижения, объем и вязкость

  • Соотношение подвижных и неподвижных сперматозоидов

  • Характеристика клеток по размеру и форме


Также во время проведения анализа, по окончанию спермограммы могут быть выявлены и другие показатели: Антиспермальные антител, которые определяются при помощи MAR-теста и составление морфологии по Крюгеру, что позволит получить данные о способности спермы к оплодотворению.

Узнать подробности и произвести анализ спермы можно в современном медицинском центре, где работает квалифицированный персонал и есть необходимое современное оборудование.

Нормальные результаты


Нормальными показателями в спермограмме принято считать:

  • Объем 1,5 – 7 мл

  • Количество сперматозоидов с положительной морфологией должно быть больше половины

  • Кислотность спермы должна находиться в пределах 7,2-8 (Ph)

  • Наличие лейкоцитов, но не больше 1 миллиона в 1 мл.

  • Разжижение в периоде от 9 до 55 минут

  • Антиспермальные тела, меньше 50 %

  • Половые клетки от 50 до 500 млн.

  • Концентрация половых клеток на 1 мл. от 20 до 120 млн.


Улучшение качества спермы


Даже если показатели анализа не соответствуют с нормальными показателями, это не значит, что зачать ребенка не получится. Ведь качество спермы можно улучить. Медицинский специалист даст рекомендации и составит рецепт необходимых средств, которые поспособствуют восстановлению и улучшению качества сперматозоидов.

К общим рекомендациям, несмотря на банальность и стереотипы относятся следующие советы:

  • Правильное питание

  • Не употреблять алкоголь и отказаться от сигарет

  • Подвижный образ жизни

  • Избегать перегрева яичек

  • Избавиться от электрических устройств в карманах штанов, которые могут испускать электромагнитные излучения.

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