Что такое спермограмма и зачем она нужна
Спермограмма это анализ спермы на предмет способности зачать ребенка. Анализ спермограммы позволит определить качество и проблемы, связанные с половым бесплодием.
Описание анализа
Перед тем как сдать сперму на анализ, необходимо узнать у врача как нужно это сделать и следовать его рекомендациям. Вообще, ничего сложного в этом нет, но в случае небольшого отклонения, анализ может дать совершенно другие показатели. Все анализы производятся при помощи специального оборудования и микроскопов. Во всех странах приняты общие критерии оценки спермы, по которым определяются следующие показатели:
- Наличие в сперме лейкоцитов и эротроцитов, а также зараженных сперматозоидов
- Жизнеспособность сперматозойдов и их количество
- Уровень кислотности, цвет, время разжижения, объем и вязкость
- Соотношение подвижных и неподвижных сперматозоидов
- Характеристика клеток по размеру и форме
Также во время проведения анализа, по окончанию спермограммы могут быть выявлены и другие показатели: Антиспермальные антител, которые определяются при помощи MAR-теста и составление морфологии по Крюгеру, что позволит получить данные о способности спермы к оплодотворению.
Узнать подробности и произвести анализ спермы можно в современном медицинском центре, где работает квалифицированный персонал и есть необходимое современное оборудование.
Нормальные результаты
Нормальными показателями в спермограмме принято считать:
- Объем 1,5 – 7 мл
- Количество сперматозоидов с положительной морфологией должно быть больше половины
- Кислотность спермы должна находиться в пределах 7,2-8 (Ph)
- Наличие лейкоцитов, но не больше 1 миллиона в 1 мл.
- Разжижение в периоде от 9 до 55 минут
- Антиспермальные тела, меньше 50 %
- Половые клетки от 50 до 500 млн.
- Концентрация половых клеток на 1 мл. от 20 до 120 млн.
Улучшение качества спермы
Даже если показатели анализа не соответствуют с нормальными показателями, это не значит, что зачать ребенка не получится. Ведь качество спермы можно улучить. Медицинский специалист даст рекомендации и составит рецепт необходимых средств, которые поспособствуют восстановлению и улучшению качества сперматозоидов.
К общим рекомендациям, несмотря на банальность и стереотипы относятся следующие советы:
- Правильное питание
- Не употреблять алкоголь и отказаться от сигарет
- Подвижный образ жизни
- Избегать перегрева яичек
- Избавиться от электрических устройств в карманах штанов, которые могут испускать электромагнитные излучения.