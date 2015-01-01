Восковая эпиляция: особенности метода
Удаление нежелательной растительности на теле – обязательный пункт ухода за собой любой современной девушки. Индустрия красоты предлагает для этого множество способов: от классического бритья до эпиляции медицинским лазером.
В соотношении цена-качество хорошо зарекомендовала себя восковая эпиляция. Этот способ удаления волос является салонной процедурой, которую выполняет специально обученный мастер. Однако, удалить волосы горячим воском можно и в домашних условиях. Об особенностях домашнего ваксинга подробно рассказывается на сайте https://sviymed.com/staty/68-voskovaya-epilyatsiya-doma.
Эпиляция воском: преимущества и недостатки
Удаление волос горячим воском подойдет девушкам, которых беспокоит следующее:
- повышенная растительность на различных участках тела и лица;
- сухая и чувствительная кожа, не переносящая бритье;
- жесткие волоски.
У ваксинга, как и у любой косметологической процедуры, есть свои преимущества и недостатки. Так, к преимуществам относят:
- длительный эффект. Гладкость кожи сохраняется до 4 недель. При этом волоски отрастают более тонкими, не вызывая раздражение кожи;
- накопительный эффект, проявляющийся в том, что со временем волосы становятся не только тоньше и светлее, но и перестают расти на некоторых участках;
- пилинг. Во время эпиляции горячим воском удаляются омертвевшие частички верхнего слоя эпидермиса. В результате этого кожа становится мягкой и нежной.
Основным недостатком восковой эпиляции считается болезненность, ведь за раз вырывается несколько десятков волоском. Хотя современные воски, для которых подбирается температура нагрева в зависимости от обрабатываемой зоны, сводят болевые ощущения к минимуму.
Особенности процедуры
Удалить с помощью воска получится волоски, длина которых достигла 4-5 мм. Лишь в этом случае результат будет максимально чистым. В зависимости от типа волос и их густоты, средний интервал между процедурами составляет 3-5 недель. Наименьшая чувствительность кожи отмечается на 5-7 день после окончания менструации.
Для ваксинга применяют воск двух видов: пленочный и кассетный. Пленочный воск предназначен для зоны бикини, подмышек, лица. Его наносят шпателем, а после застывания отрывают вместе с ненужными волосами. Кассетный воск находится в специальных кассетах с роликом, благодаря которому его раскатывают по коже ног и рук. Для удаления используют бандаж в виде бумажных полосок.
Процедура эпиляции начинается с обработки кожи очищающим средством. Для лучшего сцепления воска и кожи применяют присыпку. По завершению ваксинга на обработанную зону наносят успокаивающий лосьон.