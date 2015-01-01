Стильные и удобные женские ботинки
Когда близится зима, все девушки задумываются о покупке стильных ботинок, чтобы не мёрзнуть в холодное время года. Не всегда можно сразу определиться с моделью обуви, так как существует немало интересных вариантов. Нужно обращать внимание на качество, а также на удобство, чтобы было комфортно ходить в обуви зимой.
Как выбрать ботинки?
Перед покупкой важно определиться, какой материал лучше всего подойдёт. Если в городе часто идёт дождь, кожаная обувь станет отличным выбором. Она не промокает, а также отталкивает воду и не портится. Её достаточно протереть, чтобы вернуть ухоженный внешний вид. Серые женские ботинки из замши хороши для тех городов, где осадки редко выпадают. Подобная обувь смотрится стильно и элегантно, поэтому отлично подойдёт под любой наряд.
На что ещё обратить внимание:
- Наличие или отсутствие каблука. Не всем девушкам удобно ходить на каблуках. Всегда можно присмотреться к плоской подошве, на которой можно проходить весь день и не чувствовать усталости в ногах.
- Внешний вид. Здесь придётся отталкиваться от личных предпочтений, потому как у каждой женщины свой вкус.
На ботинках нельзя экономить, потому как они должны прослужить не один год. Качественные вещи отлично греют, не скользят на льду и не приводят к усталости ног. Они надолго сохранят первоначальный внешний вид, даже если носить в дождь и снег.
Преимущества серой обуви
Серая обувь всегда выглядит стильно и дорого, поэтому хотя бы одна пара должна быть в гардеробе каждой женщины. Её можно легко сочетать с любыми нарядами и не беспокоиться о том, что она не подойдёт по цвету. Серый – это такой же универсальный вариант, как и чёрный. При этом пепельный оттенок выглядит нестандартно и отлично дополняет любой образ.
Если присмотреться к ярким цветам, то можно заметить, что они подходят только к неброской одежде. Серые ботинки можно надеть даже под красные и малиновые вещи, которые плохо смотрятся с пёстрой обувью.
К каким нарядам подходят ботинки?
Некоторые девушки ошибочно полагают, что ботинки можно носить исключительно с джинсами, так как обувь отличается грубым внешним видом. На самом деле существуют нежные модели на каблуке, которые чудесно смотрятся с юбками и платьями. Подобные образы всегда выглядят необычно, поэтому их используют многие модницы. При правильном выборе ботинок удастся разнообразить свой стиль и создать положительное впечатление на окружающих, привлекать восторженные взгляды.
При желании можно найти качественные ботинки по сниженной цене, так как регулярно устраивается распродажа. Подобные вещи ничуть не хуже по качеству и по виду, поэтому они придутся по вкусу многим женщинам. Рекомендуется выбирать обувь из Италии, потому как они выполнена качественно и долго прослужит. Её можно запросто носить и с джинсами, и с юбками, и любой образ будет выглядеть элегантной и современно.