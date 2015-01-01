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Модные женские купальники

Elena
Модные купальники

С наступлением отпусков, каждый из нас, мечтает побывать на море и понежиться на тёплом песке. По этому, самой первой и основной покупкой является купальник. Для того, чтобы не прослыть безвкусной и серой мышью, надо знать несколько правил и советов. А подобрать себе купальник можно на сайте angelika-style.com.ua, где представлены разнообразные модели женских купальников.

Стоит заметить, что в новом сезоне, больше внимания начали уделять полным женщинам. Стало появляться больше моделей с размером - плюс.
Так же, в моду возвращается ретро силуэт с завышенной талией и уникальным дизайном.

Изюминкой этого сезона, стали модели купальников на подтяжках. Выглядят они - свежо и очень стильно. Подчёркивают спортивный стиль своей обладательницы.

Стоит забыть об искусственном блеске и стразах - как говорят стилисты, а отдать предпочтение рюшам и оборкам, бахроме и ручной вышивке.
В качестве цветовой гаммы, подойдут, как яркие, так и нежные оттенки. Среди рисунков, лидируют геометрические и цветочные принты.
Вопреки всеобщему мнению, закрытые модели, намного популярнее открытых. Они подчёркивают стройную фигуру, скрывают недостатки и придают элегантности женщине.

Если, есть желание выбрать закрытую модель, но оставить живот оголённым, то можно присмотреться к модели купальника - Монокини. Как правило, дополнительно, они украшены шнуровкой, что, так же актуально на сегодняшний день.

Те, кто предпочитает активный отдых, вечеринки и различные мероприятия на пляже, должны выбирать модели - халтер. Они украшены различными вставками и деталями, которые прекрасно вписываются в вечерний образ.

Тем, кто обладает широкими бёдрами, хорошо подойдут купальники с глубоким декольте и V - образным вырезом. Такая деталь отвлечёт внимание от недостатков.

Очень красиво выглядят классические модели с вставками и оброками, напоминающими юбки. На женщине они выглядят, как вечерний наряд.
Несмотря на возрастающую любовь к закрытым моделям, не стоит забывать и про открытые.

Те, кто предпочитает оставлять верх закрытым, подойдут модели - кроп - топ. Нижнюю часть, при случае, можно прикрыть роскошным парео.
Не падает популярность и бикини. В этом году, дизайнеры украсили их вышивкой, объемной аппликацией, бахромой и пайетками, в форме чешуи.
Главный совет: лучше всего, скрывают излишки веса большие элементы рисунка.
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