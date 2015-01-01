Для чего нужны доступные зеркала казино и альтернативные копии?
Онлайн-клубы сегодня очень популярны среди людей всех возрастов. Они привлекают внимание, как давних поклонников азартных игр, так и новичков в этом деле. Однако Роскомнадзор регулярно следит за деятельностью игорных заведений в интернете и периодически блокирует их сайты. Чтобы клиенты могли постоянно иметь доступ к игровым автоматам, создатели онлайн-казино придумали создание зеркал – копий официального сайта с полным набором функций. В данной статье мы познакомим читателей с тем, что же такое зеркала казино и каков принцип их работы.
Для чего нужны зеркала онлайн-клубов?
Возьмем для примера онлайн-казино Вулкан. У него есть официальный сайт, но РКН периодически блокирует его, так как игорная деятельность по закону у нас запрещена. Убедитесь, что зеркало ничем не отличается по функционалу от официальных сайтов сами, взгляните на ресурс casinovulkan-dengi.com/mirrors/, являющийся одним из таких зеркал. Согласитесь, что клиенты не были бы довольны, если бы в любой момент, даже во время игры, сервис мог бы полностью отключиться на неизвестное время. И в связи с этим казино Вулкан решает создать несколько актуальных зеркал, если главный сайт не работает по ряду причин:
- Технические неполадки сервера;
- Блокирование со стороны провайдера;
- Нарушение связи из-за погодных условий и других факторов.
Узнать актуальные адреса других зеркал можно в технической поддержке, по электронной почте, в онлайн-чате или в специальном разделе на официальном сайте казино.
Достоинства зеркал сайта
Зеркала – это копии официальных сайтов, и они обладают своими преимуществами. В них нет рекламы, и их загрузка происходит гораздо быстрее. Вам не придется проходить заново процедуру регистрацию и пополнять счет. Все данные остаются такими же, как и на официальной версии казино.
В любом уважающем себя казино зеркала защищены от нападок хакеров. В частности, разработчики используют особый протокол шифрования SSL. Каждая копия сайта обладает таким же набором игровых автоматов, на ней действуют все объявленные акции и бонусы, можно пользоваться платежными средствами, писать в техническую поддержку.
Если вы выбрали какое-то казино для игры, то заранее узнайте его альтернативные адреса в 2018 году, чтобы быть подготовленным в случае блокировки официального сайта.
Чтобы не забыть адреса копий сайта, можно добавить зеркала в закладки браузера, и тогда вы точно не останетесь без любимого казино ни при каких обстоятельствах!