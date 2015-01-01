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«Это художественный замысел»: Альбина Джанабаева оправдалась за нелепый вид

Andre
«Это художественный замысел»: Альбина Джанабаева оправдалась за нелепый вид
Если бы Альбина Джанабаева не удаляла критические комментарии в своём блоге, её страничка в Instagram, наверно, превратилась в скандальную площадку. После того как стало известно, что певица десять лет была любовницей Валерия Меладзе, который никак не мог уйти из семьи, в адрес экс-«виагрянки» регулярно выплёскивается негатив на интернет-площадках. 

instagram.com/albinadzhanabaeva

И даже попытка Валерия Меладзе встать на защиту любимой женщины не имела успеха: волна критики коснулась и певца.

instagram.com/albinadzhanabaeva

Но не только личную жизнь Джанабаевой и Меладзе обсуждают в Сети. Интернет-пользователи не раз упрекали певицу в отсутствии чувства стиля. 

instagram.com/albinadzhanabaeva

Странный наряд Альбины Джанабаевой оказался неожиданностью для самой певицы

Сегодня в своём Инстаграм Альбина Джанабаева разместила небольшой отрывок программы «Слава богу ты пришёл». В эфирах этой передачи появляются известные персоны, которых ведущие подвергают всевозможным испытаниям.

Подписчиков Альбины Джанабаевой удивил наряд артистки. Певица любит экстравагантные луки, однако в этот раз поклонники несколько опешили от смелого наряда:

instagram.com/albinadzhanabaeva

Фолловеры в обсуждениях тактично попытались намекнуть Альбине, что в данном случае дизайнеры перестарались:

akbulatov_11 Альбина кто ваш Дизайнер ? Что с вашими нарядами ? В Виа Гре вы одевались более Эффектнее ☝️ amway_astana_new вот точно , наряд странный 🤔

 

instagram.com/albinadzhanabaeva

Оказалось, что для Дажнабаевой наряд был тоже неожиданностью: авторы проекта предложили певице эффектный лук перед самым эфиром:

albinadzhanabaeva этот наряд мне выдали стилисты программы #славабогутыпришел, это художественный замысел, так сказать, и для меня это бы сюрприз

«Это точно не пример для подражания»: историю любви Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе раскритиковали в соцсетях

У Валерия Меладзе миллионы поклонниц, так что последние новости о его личной жизни интересовали весьма широкую аудиторию. Когда вся правда о его второй семье стала известна, многие зрители разочаровались в своём кумире, который казался им образцом настоящего мужчины. А уж на Альбину Джанабаеву и вовсе ополчилась бОльшая часть женщин страны, ведь роман с женатым человеком всегда считался особой подлостью. Читать далее...

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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