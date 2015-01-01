Трудно догадаться: 5 неявных признаков мужчины-алкоголика

Geralt/ PixabayЯвным признаком алкоголизма являются, конечно, запои, но их не всегда можно сразу обнаружить. Далеко не у всех людей, страдающих зависимостью от спиртного, это написано на лице. Иногда мужчинам удается достаточно долго скрывать свое пагубное пристрастие. Как распознать, что личность страдает алкогольной зависимостью? Существуют определенные признаки, которые свидетельствуют, что перед вами скрытный алкоголик.Явная тяга к выпивкеПри первом неформальном знакомстве с мужчиной можно понять, как он относится к спиртному. Некоторые люди не скрывают того, что получают удовольствие от выпивки, аргументируя это снятием стресса или поводом для отличных посиделок в компании. Если ваш знакомый распивает спиртное, смакуя и получая от напитка явное удовольствие, перед вами личность, страдающая зависимостью. Понять, что товарищ получает кайф от выпивки очень просто: его настроение моментально улучшается при возможности «принять на грудь», он становится радостным, разговорчивым. На посиделках любители спиртного являются главным заводилами, говорящими тосты, не забывая пополнять содержимое стакана, бокала или рюмки.В другом случае, человек не показывает тяги, но при выпивке, оказавшейся под рукой, стаовится беспомощным, поглощая один бокал за другим. Отметить событие, «поговорить по душам», снять стресс – действия, которые мужчина обязан сопровождать применением горячительного напитка. Иначе никак...Алкоголик всегда выдаст себя тем, что не сможет отказаться от искушения всласть и побольше выпить при подвернувшейся возможности. Гости, свадьбы, похороны соседки, поступление внучатого племянника в университет – поводы находятся постоянно...Без алкоголя и свет не милЛюди, злоупотребляющие спиртным, без главного «топлива» неразговорчивы, злы и раздражительны. Но стоит им только выпить, как они превратится в милейших созданий: общительных и приятных во всех отношениях. Да, алкоголь на всех действует по-разному, делая кого-то угрюмым, а кому-то развязывая язык, но если после распития напитка видно, что товарищу стало значительно легче, делайте соответствующей вывод.Присмотритесь к человеку, изнывающему от головной боли: он не находит себе места, переминается с ноги на ногу, видны его страдания, но стоит принять обезболивающую таблетку, как становится легче. Поведение скрытного алкоголика напоминает похожую ситуацию, только в качестве лекарства выступает спиртное.Не провоцируйте меня!Алкоголики обожают ссылаться на всевозможных злобных провокаторов, портящих им жизнь. Босс лишил премии, жена закатила истерику, да и теща собирается приехать без приглашения – как тут не выпить! Все эти злые люди обижают несчастного, провоцируя страдальца тянуться к выпивке. Нет, он – не алкоголик, просто жизнь явно несправедлива к нему. Такова одна из лидирующих позиций личности, скрывающей зависимость. Приятель отрицает, что корень всех его бед – безудержное желание выпить.Скрытый алкоголик в красках распишет собственную жизнь с кучей проблем, явно преувеличивая их размах. Горестная история будет сопровождаться «горячительным подкреплением». Возможно, он искренне верит в собственные несчастья, однако со временем они будут случаться все чаще и чаще.Дайте опохмелиться!На начальных стадиях зависимости личность еще испытывает интоксикацию организма, поэтому «опохмеляется» на следующий день. Только после получения горчительного «средства от головной боли» ему становится легче. Обычным, средним людям, знающим собственную дозу, утренний ритуал не требуется, достаточно принять активированный уголь и выпить крепкий чай. Алкоголика устраивает только спиртное, никак иначе. Приняв горячительное средство, он быстро приходит в чувства, трезвея на глазах.Следует отметить, что данный пункт подходит только для первых двух стадий алкогольной зависимости, при третьей форме заболевания организм настолько привыкает к «горячительному», что пропадает рвотный рефлекс и неприятные симптомы. Алкоголик просто пьет, ведь организм становится полностью зависимым от спиртного, требуя очередную дозу. Последняя стадия самая тяжелая из всех.Постепенное увеличение дозы выпитогоСначала алкоголик может не замечать необходимости в увеличении дозы спиртного. Пять стопок, десять, несколько бутылок – человек спивается, сам того не замечая. Требуется все больше и больше алкоголя, прежняя норма не вызывает кайф, веселье, умиротворение, расслабление... Нужное подчеркнуть.Скрытый алкоголик не считает себя пьющим, хотя теряет контроль над объемами выпитого. Начинает учащаться и прием спиртного. Зависимый игнорирует тревожные факторы, пока скрытная форма зависимости стремительно переходит в тяжелую степень.Если мужчина жадный, как себя вести: советы психологаМужская щедрость стоит едва ли не первой в числе добродетелей, которые женщины хотели бы видеть в своем идеальном избраннике. Пусть мужчина будет менее красив, не так умен и не слишком галантен, но он должен быть непременно щедрым. Да таким, чтобы подруги обзавидовались! Но увы и ах… Современные мужчины экономят на женщинах, оправдывая свое скупердяйство бережливостью и рационализмом. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen