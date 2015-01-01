5 главных мифов о косметике
Большое количество женщин, имеют мнение: - «лучше косметика та, которая подороже». Но правда ли это на самом деле. Чем же дорогая косметика отличается от более дешёвой. Узнать больше о косметике и покупать качественную косметику можно в компании Фаберлик, узнать о которой подробнее на сайте компании.
1 миф. Намного эффективнее бюджетной, дорогая косметика.
В первую очередь нужно сравнить состав дорогого и бюджетного косметического средства, бывает что в дешёвой косметике не содержаться парабены, а вот в дорогой их можно встретить часто. Подбирать косметику нужно по личным предпочтениям, а не идти сразу покупать то что показали в рекламе или по совету подруги.
2 миф. Дорогие косметические средства отлично справляются с морщинами.
К сожалению, большинство так и думает, что дешёвая косметика эффективно не справляется со своей задачей. Если посмотреть с научной точки зрения, ни один крем, хоть дорогой, хоть дешёвый не способен именно разгладить мимические морщины. Скорректировать может, а вот убрать полностью – нет. Вся косметика направлена на уход, а убирать лишние возрастные изменения, помогут только уколы.
3 миф. Косметика дорогого бренда замедляет старение кожи.
С одной стороны действительно, дорогие крема помогают бороться с возрастными изменениями, но лишь на время. Крема лишь скрывают на всем, но все же не смогут избавиться от старения вовсе. Морщины начинаются из-за потери влаги в коже. Крем справиться с насыщением влагой, увы не в состоянии.
4 миф. Дорогие бренды имеют полностью натуральный состав.
Немного правды в этом есть. Перед покупкой, так же просто необходимо изучать состав, и главное обратить внимание на сроки годности товара. При наличии натуральных компонентов в креме. Сроки годности не должны превышать более двух лет.
На данное время, нет совершенно ничего натурального. А значит нужно глубоко изучать состав в тюбике.
Лучше изучить все самому, чем доверять всему, что говорят окружающие.
5 миф. Дорогостоящая косметическая линия подходит совершенно всем без исключения.
Наверняка, это самый главный миф в косметике.
Большое количество женщин думает, что чем выше стоимость на косметику, тем она будет универсальная. Не только на цену постоянно нужно смотреть, но и на тип и состояние кожи. Лучшим образом будет, предварительно провести консультацию со специально обученным человеком, который не будет опираться на рекламы и маркетинговые ходы, а индивидуально произведёт подбор косметического средства.
Стоит запомнить! Не всегда крема и другая дорогая декоративная косметика может стоить слишком дорого. Нужно лишь всегда обращать внимание на срок годности и состав.