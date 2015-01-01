Авторские кожаные сумки Authority-Sign — утончённость в каждой детали
Authority-Sign — это мастерская, в которой занимаются пошивом дизайнерских аксессуаров. В каждое изделие мастера вкладывают частичку души. Все модели удобны, изящны и привлекательны. Прорабатывается каждая деталь, при этом все этапы изготовления проходят строгий контроль.
Для кого изготавливается продукция Authority-Sign
Мастера изготавливают не только сумки, но и другие изделия. Что ещё можно найти в каталоге:
- портмоне;
- ключницы;
- обложки для ежедневников и документов;
- аксессуары для деловых людей;
- картхолдеры;
- кошельки;
- визитницы;
- классические ремни и многое другое.
На каждое изделие предоставляется гарантия — 2 года.
Клиенты мастерской — успешные мужчины и женщины, состоявшиеся люди, бизнесмены, представители богемы, творческие личности. Дизайнерские кожаные сумки выбирают те, кто с помощью аксессуаров хочет подчеркнуть принадлежность к тому или иному виду деятельности. Каждое изделие неповторимо, а значит, для самовыражения нет ограничений.
Как выбрать кожаный аксессуар
Подбирать стильную сумку ручной работы лучше всего, ориентируясь на внутренние ощущения. Чтобы вещь хорошо сочеталась с любимыми нарядами, лучше всего примерить на себе несколько образов, в которых будут присутствовать понравившиеся модели. Зеркало здесь не поможет — глядя на своё отражение, человек не может рассмотреть фигуру со всех сторон.
Нужно попросить кого-то из друзей или близких сделать несколько фото в разных ракурсах, а ещё лучше — снять видео, где будет видно, как движется человек, и насколько гармонично смотрится сумка в сочетании с одеждой и особенностями фигуры.
Самое главное, что нужно помнить: удачно подобрать аксессуар, не видя его вживую, очень сложно. Если получится, это можно считать успехом. По возможности лучше посмотреть, что есть в каталоге, а потом лично прийти в мастерскую. В таком случае больше вероятность, что покупка не разонравится через несколько дней. Если нет возможности пощупать и примерить аксессуар, нужно посмотреть, как похожие вещи выглядят в руках других девушек. Понятно, что копию найти не получится, но на фото могут быть аксессуары, совпадающие по форме, оттенкам и типу конструкции.
Если применять стандартные рекомендации, которые обычно не относятся к эксклюзивным изделиям, результат может разочаровать. Примеры таких советов: стройным девушкам — прямоугольные клатчи, полным — миниатюрные сумки, высоким — объёмные. С дизайнерскими изделиями это не работает, здесь поможет только индивидуальный подход и имение чувствовать свои желания.