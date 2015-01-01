Ксения Бородина выступила в защиту Майкла Джексона: телеведущая возмущена обвинениями в адрес поп-короля

Словно снежный ком разрастается скандал вокруг Майкла Джексона. В этом году исполнится 10 лет со дня смерти признанного короля поп-музыки, но покоиться с миром ему не дают те, кто когда-то оказался рядом с легендой.youtube.comВыход на экраны скандальной картины «Покидая Неверленд» буквально взорвал мир шоу-бизнеса. Основываясь на показаниях двух мужчин, которые, будучи детьми, имели возможность находиться рядом с певцом, кинематографисты выставили умершего артиста растлителем малолетних и извращенцем.Преданные поклонники Майкла Джексона отказываются верить в то, что их кумир мог быть педофилом, ведь никаких объективных доказательств, кроме рассказов перед камерой, нет. Героев нашумевшей картины подозревают в желании заработать.«Майкл, прости»: Ксения Бородина призналась, что ей стыдно за грязь, которую развели вокруг легендарного певцаНесмотря на то что рассказы пострадавших и их родственников вызывают много вопросов и сомнений, волна негатива к Майклу Джексону покатилась по миру: в Лондоне сносят статую певца, из «Симпсонов» удалили голос звезды… Ещё немного, и на улицах начнут сжигать портреты поп-короля…espreso.tvВ соцсетях идут бурные дебаты — пользователи до хрипоты спорят о том, действительно ли Майкл Джексон был педофилом, или же это очередная пиар-компания по зарабатыванию денег.На защиту имени Майкла Джексона встала ведущая «Дома-2» Ксения Бородина. Телезвезда оставила на своей странице пространный эмоциональный пост о скандале и призналась, что ей стыдно за травлю умершего кумира. Бородина не сомневается, что все обвинения в адрес музыканта сфабрикованы:instagram.com/borodyliaКсению поддержало большинство её подписчиков, которые, посмотрев фильм, пришли к выводу, что родные «пострадавших» пытаются заработать на имени Джексона, который не может ответить на обвинения:alenkabragina Даже если это так , то Майкл ни кого насильно не держал ! Это Хариограф признался , что любил его ! Какая нормальная мать отпустит сына на ночевки , значит сама знала что происходит и ради денег молчала ! Это называется сутинерство ☝️так что если даже это так , то все его участники мне противны , а в первую очередь мать мальчика viktoria_koznideleva Полностью согласна с Вами!!! Смотрела я этот фильм, какие лживые люди, ради денег что только не сделают... да чему удивлять в наше время совсем никаких ценностей у людей не осталось... _______vitalevna_______ Как не словить xайп за счёт знаменитости😡тем более если человека уже нет и он не может постоять за себя😡низко, стремно, тупо и трусливо!!! Майкл🙏🏻Друзья, а вы доверяете рассказам молодых людей о том, что у них в 7-летнем возрасте были интимные отношения с легендой музыки? Как вы относитесь к подобным откровениям через 10 лет после смерти Майкла Джексона?Алёна Водонаева рассталась с мужем и переключилась на Гуфа? Бывшая звезда «Дома-2» и рэпер флиртуют в InstagramНедавно Алёна Водонаева стала писательницей. Вернее, бывшая звезда реалити-шоу выпустила книгу, содержание которой, по мнению интернет-пользователей, может служить практическим руководством девушкам с низкой социальной ответственностью. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen