Как худеть летом без усилий: 3 эффективных секрета

Худеть летом, конечно же, проще чем зимой: к вашим услугам хорошая погода для тренировок, свежие овощи и фрукты, а также – желание хорошо выглядеть в купальнике. Впрочем, реальность вносит свои коррективы: офисные стрессы, фаст-фуд перекусы и мороженое могут помешать даже самым грандиозным планам. Рассказываем о трех приятных и легких привычках, которые помогут вам начать худеть уже сейчас!Секрет № 1: смузи на завтракВаш завтрак – чашка кофе с бутербродом? Диетологи рекомендуют изменить пищевые привычки: питательное, сбалансированное и полезное блюдо – путь к стройной фигуре. Ваш выбор – смузи: легкий летний коктейль состоит из зелени (шпинат), измельченных фруктов, ягод, овсяных хлопьев и орехов. Как научиться пить его ежедневно? Просто подготовьте смеси на свой вкус и заморозьте их порционно: утром вам понадобится лишь выложить нужное количество ингредиентов в чашу, залить их стаканом миндального (или коровьего) молока, добавить мед и сухофрукты по вкусу, взбить. Идеальный летний завтрак готов!Секрет № 2: привычка двигатьсяУстановите приложение-шагомер на телефон и контролируйте уровень своей активности в течение дня. Пешая прогулка с работы, вечерний марафон по магазинам, пара кругов вокруг дома перед сном – вы не заметите, как тело приобретет тонус, а мышцы станут упругими.Секрет № 3: вода с травами и фруктамиСамый простой способ следовать питьевому режиму – приготовление вкусных напитков на травах и фруктах. Вы можете залить водой листья мяты, мелиссы, ломтики лайма, имбиря, огурцов или цитрусов, оставить их на ночь в холодильнике – а утром насладиться тонизирующим напитком в полной мере.Фото: pinterest.com/olgportКак есть вкусно и худеть: диета «утренних углеводов»Точнее – не диета, а образ жизни, предложенный звездным голливудским фитнес-тренером Дэвидом Киршем. Метод Кирша в похвалах не нуждается: лучшим подтверждением правоты эксперта служат стройные фигуры его клиенток – Хайди Клум, Дженнифер Лопес и Наоми Кэмпбелл. Готовы попробовать? Тогда запоминайте...Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen