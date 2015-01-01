Пластика груди: показания, виды операций

Форма и объём бюста часто служит причиной множества комплексов у женщин и девушек. Следует отметить, что формирование груди у женщин завершается уже после полового созревания и юным красавицам не стоит переживать из-за небольшого размера молочных желез.

Показания для проведения пластики груди.

Существует ряд показаний для проведения пластики груди:



Ассиметричная грудь. Разный размер молочных желез отлично исправляется при помощи пластической хирургии с применением имплантов;



Травмы или хирургическое удаление груди. Обычно это происходит при операции по удалению опухолей, или после травм;



Птоз молочных желез или обвисшая грудь. Возникает как возрастное изменение а также как следствие завершения кормления грудью или резкого похудения;



Недостаточный объём груди;



Дискомфорт от избыточного объёма груди. В случае если молочные железы чрезмерно велики, они могут срастаться между собой, вызывая дискомфорт. Непропорционально большая грудь также может быть скорректирована пластическим хирургом.

Важно, чтобы операцию проводил квалифицированный пластический хирург. Это убережет вас от неприятных последствий некачественного проведения операции и позволит получить максимальный эффект от неё.

Виды операций по маммопластике

Существуют различные виды маммопластики, которые классифицируются по целям и особенностям проведения процедур:



Аугментационная маммопластика. Это увеличение молочных желез за счёт вживления специальных протезов – имплантов. Он может размещаться как под молочной железой. Так и внутри ей мышц, что определяется пластическим хирургом;



Подтяжка груди или мастопексия. Применяется при опущениях груди. Оставляя нетронутой саму железу и ореолу, пластический хирург убирает лишнюю кожу, улучшая тем самым внешний вид груди;



Редукционная маммопластика. Назначается при чрезмерно большой груди, которая вредит правильной осанке, перегружает позвоночник. Может наблюдаться также срастание полушарий. Проводится одновременное удаление избыточных тканей груди и кожи с максимальным сохранением соска и ореолы.

Противопоказания

Проходя собеседование с вашим лечащим врачом на предмет пластической операции груди, не скрывайте наличие у вас различных проблем со здоровьем. Некоторые из них могут стать противопоказаниями для проведения операции:



Период грудного вскармливания;



Наличие заболеваний крови, особенно влияющих на ей сворачиваемость;



Хронические заболевания внутренних органов, сахарный диабет, гипертония и артериальная гипертензия;



Мастопатии;



Онкологические заболевания;



Склонность к образованию у пациента келоидных рубцов.

Статья подготовлена по материалам сайта www.frauklinik.ru