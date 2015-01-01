Почему одни люди любят кошек, а другие собак

StockSnap/ PixabayМногие из нас не представляют жизни без животного в доме. Недавние социологические исследования разрушили миф о том, что домашних питомцев чаще всего заводят одинокие люди. Оказывается, больше всего собак и кошек проживает в семьях, состоящих как минимум из трех человек. Когда доходит дело до выбора семейного любимца, люди категорично разделяются на приверженцев собак и котов. Чаще всего в качестве питомца выбирают того, кто ближе им по характеру.Ученые Техасского университета совместно с командой исследователей Facebook провели масштабные опросы, изучили миллионы профилей пользователей социальной сети и составили психологические портреты владельцев собак и кошек. Некоторые выводы подтвердили давно сложившееся мнение о характерах «кошатников» и «собачников», а другие заключения сломали устоявшиеся стереотипы. Но и тех и других объединяет любовь к животным, ощущение безусловной привязанности, которую дарят им питомцы.А вот экстрасенс Мэрилин Керро считает, что лучше всего держать в доме двух питомцев: и собаку, и кота. Когда человек возвращается домой, ему сначала желательно пообщаться с котом, снимающим накопленный за день негатив. А затем уделить время общению с собакой, которая щедро делится с хозяином положительными эмоциями и восстанавливает душевный баланс.Психологический портрет приверженца кошекЛюди, предпочитающие общество кошек, как правило, довольно сдержанные и свободолюбивые, не склонные к доминированию над другим существом. Они предпочитают строить отношения со своими питомцами на доверии, ценят их яркую индивидуальность и независимость. Любители кошек могут нарушать установленные правила и поступать вопреки общественному мнению. У них не очень много знакомых и приятелей, они предпочитают иметь дело с несколькими проверенными и преданными друзьями. Такие люди часто не видят необходимости подчинять себе и дрессировать другое существо, именно поэтому выбирают себе в спутники не собаку, а кошку.Вопреки распространенному мнению, что владельцы кошек – это одинокие люди, среди них преобладающее большинство все-таки семейные пары. Но если кошку заводит одинокая женщина, она будет относиться к ней как к ребенку – ведь это игривое, капризное животное требует заботы, внимания, нежности. Одинокая дама с кошкой относится к мужчинам с недоверием, ждет от них подвоха.Мужчина-холостяк, предпочитающий представителей кошачьего семейства – это сильный и самостоятельный человек, одновременно признающий право женщины на независимость. Но завоевать его расположение будет весьма непросто. А если мужчина не любит кошек, то в глубине души он относится с предубеждением и пренебрежением ко всем женщинам.Владельцы котов часто бывают нервными, склонными к раздражению – общение с пушистым другом снимает напряжение и успокаивает расшатанные нервы. Кошки положительно воздействуют на психическое и физическое здоровье своего хозяина. Они очень точно определяют источник боли и, прижимаясь к больному месту, облегчают страдания.В семье из нескольких человек кот чаще всего выбирает одного члена семьи, которому демонстрирует наибольшую любовь, доверие и привязанность. Со временем кошка становится равноправным партнером своему хозяину. И в симбиозе человека и кошки трудно сказать, кто из них более нуждается в общении и поддержке.Free-Photos/ PixabayПсихологический профиль любителя собакЧеловек, предпочитающий в качестве компаньона собаку, существенно отличается своим психотипом от любителя кошек. Эти люди более открытые, дружелюбные, с жизнерадостным характером, легко идут на контакт. Они почти всегда окружены множеством друзей. В социальных сетях владельцы собак часто делятся жизнеутверждающими статусами и высказываниями, демонстрируют радость и гордость даже по незначительным поводам.Но психологи считают, что собаку заводит человек, склонный к доминированию, поскольку это животное хорошо поддается дрессуре и всегда подчиняется хозяину. Некоторые личности даже самоутверждаются за счет четвероногого друга. Однако есть множество примеров, когда человек и собака становятся настоящими друзьями, отлично понимающими друг друга.Владельцы собак склонны придерживаться установленных правил, они более ответственные и консервативные люди, чем хозяева кошек. Хозяева собак проявляют такие качества как смелость, решительность, целеустремленность. Одновременно с дружелюбием, они стремятся постоянно контролировать жизнь близких людей и настороженно относятся к их независимости.Если собаку заводит одинокая женщина, это говорит о том, что она нуждается в защите и поддержке, стремится к встрече с сильным и надежным мужчиной. А порода собаки может рассказать, какие мужские качества она хотела бы видеть в своем избраннике. Хозяйка большой овчарки как раз ищет защитника и покровителя. Владелица бульдога ценит в партнере надежность, солидность, постоянство. Дама с догом или доберманом отличается железной волей и стремлением к независимости. А женщина, которая держит на руках маленькую, постоянно гавкающую собачку, часто со скверным характером, предъявляет к потенциальным избранникам слишком высокие требования.Существует устоявшееся мнение, что собак не любят злые и жестокие люди. Но психологи развенчали этот миф: на самом деле они могут быть застенчивыми и пугливыми, или испытывают неприязнь к собакам из-за давней детской травмы.Несколько слов о хозяевах других животныхИсследователи не оставили без внимания и владельцев других домашних питомцев. Так, хозяева хомячков и морских свинок, нуждаются в заботе, нежности, ласке, поскольку чувствуют себя ранимыми и беззащитными.Романтичные особы, склонные к меланхолии, приобретают в качестве домашнего любимца экзотических птиц.А любители декоративных крыс, таким образом, заявляют о своем нестандартном мышлении и нежелании следовать стереотипам. Это общительные и веселые люди.

Источник: www.allwomens.ru/zen