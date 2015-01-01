Как выбрать автомат на деньги
В онлайн казино можно играть бесплатно либо на деньги. Второй вариант подойдет тем азартным пользователям, которые желают получить не только удовольствие от развлечений, но и добиться выигрыша. Благодаря огромному ассортименту автоматов можно выбирать тот аппарат, который действительно порадует призом. Необходимо только суметь выбрать такой слот, где вероятность выигрыша высокая. Для этого нужно воспользоваться советами.
Выбор онлайн казино
Для начала необходимо обратить внимание на заведения, в котором планируется играть. Этот клуб должен быть надежным, безопасным и максимально честным. Можно перейти на сайт ипосмотреть список лидирующих онлайн казино, выбрать один из них для реальных ставок.
Выбор автоматов
Перед игрой необходимо посмотреть каталог игр. Многие онлайн казино предлагают на своём сайте посмотреть статистику выигрышей, где указаны, в какие слоты удалось получить приз. В каталог должны быть включены те аппараты, которые созданы известными компаниями, это будет гарантировать честную игру. Современные разработчики предлагают автоматы для разных категорий пользователей. Это позволяет без затруднений выбирать лучшие слоты для игры. Необходимо выбрать тематику, которая близка игроку, что позволит играть с хорошим настроением.
Перед игрой на реальные деньги обязательно нужно изучать характеристики выбранного слова. Из описания можно узнать, насколько выигрышным является аппарат, какая вероятность получения приза. Обязательно указывается максимальная сумма выигрыша, наличие либо отсутствие бонусных раундов, дополнительных опций. Все это повлияет на качество игры.
Среди характеристик важным является волатильность и РТП. Именно они демонстрируют игроку, насколько выигрышными являются выбранные слоты. Опытные игроки обязательно их рассматривают перед игрой. Автомат должен иметь процент возврата средств более 96%. Это существенно увеличивает шансы на победу. Чем выше цифра, тем больше шансов получить желаемый приз.
Волатильность демонстрирует изменчивость слота, показывает стабильность выплат. Из этого показателя можно узнать насколько, крупными могут быть выплаты, как часто они встречаются. Здесь важно учитывать не только волатильность, но и финансовые возможности. Если у пользователя ограничен бюджет, он не сможет долгое время играть в автоматы, поэтому ему лучше выбирать автоматы с коротким циклом. В этом случае вес будет не слишком высоким, но встречаться будет часто.
Рекомендуется обращать внимание на геймплей, провайдера, функционал. Все игровые автоматы на деньги имеют бесплатный демо-режим. Необходимо в нем сыграть перед тем, как сделать реальную ставку. Тренировка в бесплатном режиме существенно увеличивает шансы на победу, так как игрок чувствует себя уверенно, знает особенности автомата.