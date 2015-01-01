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5 рецептов драников в духовке, от которых не толстеют

Andre
5 рецептов драников в духовке, от которых не толстеют
Любите картофель и не хотите отказываться от него во время диеты? Попробуйте ПП-драники! Закуску не обжаривают, а готовят в духовке без использования большого количества растительного масла. Готовить драники можно не только из одного картофеля. Некоторые рецепты включают в свой состав и другие полезные овощи. Они как нельзя лучше подходят для сытного завтрака перед тренировкой! 

1. Овощные драники с овсяной мукой

Ингредиенты:

150 г картофеля;

150 г моркови;

150 г кабачка;

2 куриных яйца;

80 г овсяной муки (можно просто измельчить овсяные хлопья);

1 ст.л. томатной пасты;

масло для смазывания противня;

соль и перец по вкусу. 

Приготовление

Картофель, морковь и кабачок натрите на крупной терке. Томатную пасту взбейте с яйцами и добавьте к овощам. Туда же отправьте цельнозерновую муку. Посолите, поперчите и хорошенько перемешайте. Выложите тесто в виде небольших оладий на смазанный маслом противень. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, и выпекайте около 20 минут. 

Чем тоньше слой теста, тем более хрустящими получаются драники.

2. Картофельные драники с творогом (без муки)

Ингредиенты:

150 г творога;

400 г картофеля;

1 яйцо + 1 желток;

2 ст.л. нежирной сметаны;

50 г репчатого лука;

1-2 зубчика чеснока;

соль и перец по вкусу;

масло для смазывания формы. 

Приготовление 

Картофель и лук измельчите на терке. Аккуратно отожмите массу, чтобы убрать лишний сок. Вбейте в овощную массу яйцо, перемешайте. Творог разотрите, чтобы не было комочков. Смешайте с картофельно-луковой массой. При желании добавьте измельченный чеснок. Хорошо вымесите тесто.

Форму для запекания смажьте маслом, сформируйте оладьи и выложите на небольшом расстоянии друг от друга. Отправьте в разогретую духовку на 20 минут. Сметану разотрите с сырым желтком, чуть посолите. Выньте противень с драниками и смажьте их получившейся массой. Снова поставьте в духовку, пока корочка не зарумянится.

Классические картофельные драники: пошаговые рецепты на сковороде и в духовке

3. Драники с курицей

Ингредиенты:

200 г куриного филе;

2 ст.л. цельнозерновой муки;

5 картофелин;

1 луковица;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для смазывания формы. 

Приготовление

Пропустите куриное филе через мясорубку или нарубите мелкими кусочками. Добавьте соль и перец, перемешайте. Картофель и лук натрите на терке. Добавьте овощи к куриному филе. Вбейте сырое яйцо, всыпьте муку и перемешайте. Смажьте противень маслом и выложите массу в виде небольших оладий. Выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов. 

4. Драники с тыквой 

Ингредиенты:

250 г тыквы;

6 картофелин среднего размера;

1 луковица;

1 яйцо;

растительное масло для смазывания формы;

соль по вкусу.

Приготовление

Натрите тыкву, лук и картофель. Смешайте эти ингредиенты, добавьте соль и яйцо. Сформируйте оладьи и выложите в смазанную маслом форму. Выпекайте в духовке до готовности. 

5. Картофельные драники с грибами (без муки)

Ингредиенты:

500 г картофеля;

пучок зеленого лука;

1 морковь среднего размера;

100 г лесных грибов (опята, лисички);

1 куриное яйцо;

растительное масло;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Картофель и морковь натрите. Отожмите лишнюю влагу. Грибы мелко нарежьте и обжарьте. Добавьте их к картофельно-морковной смеси. Вбейте яйцо, посолите и поперчите. Хорошенько все перемешайте. Сформируйте небольшие котлетки и выложите в смазанную маслом форму. Выпекайте до готовности.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Диетическое питание
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