5 рецептов драников в духовке, от которых не толстеют

Любите картофель и не хотите отказываться от него во время диеты? Попробуйте ПП-драники! Закуску не обжаривают, а готовят в духовке без использования большого количества растительного масла. Готовить драники можно не только из одного картофеля. Некоторые рецепты включают в свой состав и другие полезные овощи. Они как нельзя лучше подходят для сытного завтрака перед тренировкой!1. Овощные драники с овсяной мукойИнгредиенты:150 г картофеля;150 г моркови;150 г кабачка;2 куриных яйца;80 г овсяной муки (можно просто измельчить овсяные хлопья);1 ст.л. томатной пасты;масло для смазывания противня;соль и перец по вкусу.ПриготовлениеКартофель, морковь и кабачок натрите на крупной терке. Томатную пасту взбейте с яйцами и добавьте к овощам. Туда же отправьте цельнозерновую муку. Посолите, поперчите и хорошенько перемешайте. Выложите тесто в виде небольших оладий на смазанный маслом противень. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, и выпекайте около 20 минут.Чем тоньше слой теста, тем более хрустящими получаются драники.2. Картофельные драники с творогом (без муки)Ингредиенты:150 г творога;400 г картофеля;1 яйцо + 1 желток;2 ст.л. нежирной сметаны;50 г репчатого лука;1-2 зубчика чеснока;соль и перец по вкусу;масло для смазывания формы.ПриготовлениеКартофель и лук измельчите на терке. Аккуратно отожмите массу, чтобы убрать лишний сок. Вбейте в овощную массу яйцо, перемешайте. Творог разотрите, чтобы не было комочков. Смешайте с картофельно-луковой массой. При желании добавьте измельченный чеснок. Хорошо вымесите тесто.Форму для запекания смажьте маслом, сформируйте оладьи и выложите на небольшом расстоянии друг от друга. Отправьте в разогретую духовку на 20 минут. Сметану разотрите с сырым желтком, чуть посолите. Выньте противень с драниками и смажьте их получившейся массой. Снова поставьте в духовку, пока корочка не зарумянится.Классические картофельные драники: пошаговые рецепты на сковороде и в духовке3. Драники с курицейИнгредиенты:200 г куриного филе;2 ст.л. цельнозерновой муки;5 картофелин;1 луковица;соль и перец по вкусу;растительное масло для смазывания формы.ПриготовлениеПропустите куриное филе через мясорубку или нарубите мелкими кусочками. Добавьте соль и перец, перемешайте. Картофель и лук натрите на терке. Добавьте овощи к куриному филе. Вбейте сырое яйцо, всыпьте муку и перемешайте. Смажьте противень маслом и выложите массу в виде небольших оладий. Выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов.4. Драники с тыквойИнгредиенты:250 г тыквы;6 картофелин среднего размера;1 луковица;1 яйцо;растительное масло для смазывания формы;соль по вкусу.ПриготовлениеНатрите тыкву, лук и картофель. Смешайте эти ингредиенты, добавьте соль и яйцо. Сформируйте оладьи и выложите в смазанную маслом форму. Выпекайте в духовке до готовности.5. Картофельные драники с грибами (без муки)Ингредиенты:500 г картофеля;пучок зеленого лука;1 морковь среднего размера;100 г лесных грибов (опята, лисички);1 куриное яйцо;растительное масло;соль и перец по вкусу.ПриготовлениеКартофель и морковь натрите. Отожмите лишнюю влагу. Грибы мелко нарежьте и обжарьте. Добавьте их к картофельно-морковной смеси. Вбейте яйцо, посолите и поперчите. Хорошенько все перемешайте. Сформируйте небольшие котлетки и выложите в смазанную маслом форму. Выпекайте до готовности.

Источник: www.allwomens.ru/zen