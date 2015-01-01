5 рецептов драников в духовке, от которых не толстеют
Любите картофель и не хотите отказываться от него во время диеты? Попробуйте ПП-драники! Закуску не обжаривают, а готовят в духовке без использования большого количества растительного масла. Готовить драники можно не только из одного картофеля. Некоторые рецепты включают в свой состав и другие полезные овощи. Они как нельзя лучше подходят для сытного завтрака перед тренировкой!
1. Овощные драники с овсяной мукой
Ингредиенты:
150 г картофеля;
150 г моркови;
150 г кабачка;
2 куриных яйца;
80 г овсяной муки (можно просто измельчить овсяные хлопья);
1 ст.л. томатной пасты;
масло для смазывания противня;
соль и перец по вкусу.
Приготовление
Картофель, морковь и кабачок натрите на крупной терке. Томатную пасту взбейте с яйцами и добавьте к овощам. Туда же отправьте цельнозерновую муку. Посолите, поперчите и хорошенько перемешайте. Выложите тесто в виде небольших оладий на смазанный маслом противень. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку, и выпекайте около 20 минут.
Чем тоньше слой теста, тем более хрустящими получаются драники.
2. Картофельные драники с творогом (без муки)
Ингредиенты:
150 г творога;
400 г картофеля;
1 яйцо + 1 желток;
2 ст.л. нежирной сметаны;
50 г репчатого лука;
1-2 зубчика чеснока;
соль и перец по вкусу;
масло для смазывания формы.
Приготовление
Картофель и лук измельчите на терке. Аккуратно отожмите массу, чтобы убрать лишний сок. Вбейте в овощную массу яйцо, перемешайте. Творог разотрите, чтобы не было комочков. Смешайте с картофельно-луковой массой. При желании добавьте измельченный чеснок. Хорошо вымесите тесто.
Форму для запекания смажьте маслом, сформируйте оладьи и выложите на небольшом расстоянии друг от друга. Отправьте в разогретую духовку на 20 минут. Сметану разотрите с сырым желтком, чуть посолите. Выньте противень с драниками и смажьте их получившейся массой. Снова поставьте в духовку, пока корочка не зарумянится.
Классические картофельные драники: пошаговые рецепты на сковороде и в духовке
3. Драники с курицей
Ингредиенты:
200 г куриного филе;
2 ст.л. цельнозерновой муки;
5 картофелин;
1 луковица;
соль и перец по вкусу;
растительное масло для смазывания формы.
Приготовление
Пропустите куриное филе через мясорубку или нарубите мелкими кусочками. Добавьте соль и перец, перемешайте. Картофель и лук натрите на терке. Добавьте овощи к куриному филе. Вбейте сырое яйцо, всыпьте муку и перемешайте. Смажьте противень маслом и выложите массу в виде небольших оладий. Выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов.
4. Драники с тыквой
Ингредиенты:
250 г тыквы;
6 картофелин среднего размера;
1 луковица;
1 яйцо;
растительное масло для смазывания формы;
соль по вкусу.
Приготовление
Натрите тыкву, лук и картофель. Смешайте эти ингредиенты, добавьте соль и яйцо. Сформируйте оладьи и выложите в смазанную маслом форму. Выпекайте в духовке до готовности.
5. Картофельные драники с грибами (без муки)
Ингредиенты:
500 г картофеля;
пучок зеленого лука;
1 морковь среднего размера;
100 г лесных грибов (опята, лисички);
1 куриное яйцо;
растительное масло;
соль и перец по вкусу.
Приготовление
Картофель и морковь натрите. Отожмите лишнюю влагу. Грибы мелко нарежьте и обжарьте. Добавьте их к картофельно-морковной смеси. Вбейте яйцо, посолите и поперчите. Хорошенько все перемешайте. Сформируйте небольшие котлетки и выложите в смазанную маслом форму. Выпекайте до готовности.
Источник: www.allwomens.ru/zen