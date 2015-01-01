Programm für den Shop

Программа для торговли является основной базой, в которой формируются все данные по поступлению и реализации товаров, для ведения качественного документооборота, именно для решения таких задач была создана современная программа «Универсальная Система Учета», доступная на немецком языке - Programm f?r den Shop.

Всем юридическим лицам занимающимся торговлей, необходимо иметь в собственном использовании софт, который бы соответствовал всем требованиям настоящего времени по формированию документов, отчетов, расчетов и анализов по развитию деятельности компании. Программа «Универсальная Система Учета» создавалась на каждого клиента, за счет простого и понятного для самостоятельного изучения рабочего интерфейса. Все отделы компании смогут свободно взаимодействовать между собой, получая сведения различного масштаба, благодаря открытому просмотру данных. В программе «Универсальная Система Учета» будет формироваться быстро и качественно необходимая первичная документация, которую вы сможете автоматически отпускать на принтер, с последующей передачей клиенту. Заполнив справочники по товарам и контрагентам, вы сможете выполнять значительный объем работы в самые короткие сроки, без совершения ошибок, но с повышением уровня дееспособности. Для руководства фирмы имеется целый перечень различных отчетов, которые помогут получить сведения по финансовой стороне компании, имея точные данные по налогам, а также кредиторской и дебиторской задолженности. Ведение денежных средств по расчетному счету и кассовым операциям станут доступными в любое время, с возможностью прогнозирования поступлений и перечислений финансовых ресурсов.

В программе «Универсальная Система Учета» имеется весь необходимый функционал для ведения торговли, в компаниях любого масштаба, как от малого бизнеса, так и до крупных сетевых организаций. База УСУ, имеет мобильную версию, установив которую на свой сотовый телефон вы сможете контролировать текущую торговлю своих товаров, получая новую и свежую информацию по поступлениям и продажам. Уникальная пробная демонстрационная версия софта, также будет полезна клиентам, подбирающим базу для своего постоянного использования, в связи с чем, вы сможете бесплатно скачать ее с нашего сайта. Будет формироваться документация по остаткам товаров на складах с проведением инвентаризации, что в значительной степени упростит подсчет количества товара на всех имеющихся складах. Программа для торговли поможет в получении данных по производственному, финансовому и управленческому учету одновременно, имея разграничения внутреннего характера.



