Основные отличия эпиляции от депиляции: важная информация о процедурах

Данная статья подготовлена по материалам сайта Студии БиоЭпиляции Алёны Ковальковой в г. Санкт-Петербург www.master-ep.ru

Только на первый взгляд эпиляция и депиляция имеют много общего. На самом деле кроме цели убрать нежелательные волосы на теле - ничего похоже нет. При эпиляции происходит удаление или же разрушение стрежня и волосяной луковицы. Депиляция предусматривает удаление лишь волосков, т.е. эффект будет аналогичен бритью. Уже на следующий день волоски могут начать отрастать, если предпочитать бриться или же использовать крем для удаления нежелательных волосков на теле. Да и не исключено, что химический состав средства может вызвать аллергическую реакцию. Неудивительно, что с каждым годом методы эпиляции набирают популярности все больше.

Сегодня самыми востребованными считаются ваксинг и шугаринг. Говоря об этих методах стоит обозначить, что ваксинг предусматривает использование воска, а вот шугаринг – сахар. После процедуры несколько дней рекомендуется исключить посещение солярия или солнечных ванн. А уж если от солнышка не удастся скрыться, обязательно стоит использовать солнцезащитные кремы с SPF от 50. Есть еще и ряд противопоказаний к процедурам, о которых также не стоит умалчивать.

Сахарная эпиляция, как и с использованием воска, не рекомендована людям, которые страдают от варикозного расширения вен, сахарного диабета, имеют на коже новообразования (речь идет о папилломах и бородавках).

За последние годы большой популярности набрали лазерная и фотоэпиляция. Обусловлено это высокой эффективностью процедур, которым под силу справиться даже с темными волосками. За счет вспышек высокоинтенсивного света и лазера удается разрушить волосяные луковицы. Это способствует замедлению роста и плотности структуры волос на теле. Одним из преимуществ является устранение вросших волос и их профилактика. Данная проблема известна многим, кто выдергивает или же сбривает нежелательные волосы. Даже мужчины с чувствительной кожей сталкиваются с ней, а потому предпочтение отдают лазерной эпиляции, а не бритве.

Но важно понимать, что удалить волосы навсегда за 1 или 2 процедуры не удастся. Волосяной покров меняется неравномерным образом. В результате происходит разрушение активных фолликул во время фазы их роста. Более того в учет стоит брать генетические особенности и гормональный фон организма человека.

Лазерная эпиляция позволит забыть о проблеме роста нежелательных волос недели на 3 уже после первой процедуры. Со временем промежуток между процедурами будет увеличиваться. Проводить процедуру можно даже летом и на умеренно загорелой коже.

Но учтите, что разрешено проводить фото и лазерную эпиляцию только в медицинских клиниках. Специалист должен иметь соответствующую квалификацию и оборудование. Если будет нарушена технология и неверно подобраны параметры, есть риск столкнуться с развитием осложнений и ожогами.