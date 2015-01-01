«Война изменилась»: вариант Дельта так же заразен как ветряная оспа

Дельта вариант коронавируса заразнее ОРВИ, гриппа и Эболы – к такому выводу пришли американские исследователи.В конце 2019 года мир впервые узнал о существовании коронавируса SARS-CoV-2, вызывающем COVID-19. Уже тогда вирус обладал способностью быстро размножаться и нередко приводил к смертельному исходу. Полтора года спустя все изменилось, хотя вряд ли это заметно публике непосвященной. Мы с вами не знаем наверняка что происходит в ковидных госпиталях и какая динамика течения болезни наблюдается у тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ. И это нормально, в конце концов, далеко не все их нас врачи и уж тем более инфекционисты. Между тем, ученые и врачи – публика посвященная – их работа заключается в том, чтобы как можно больше узнать о вирусе, чтобы разработать лекарства, вакцины и новые методы лечения. Данные, собранные за все время пандемии, позволили исследователям сделать ряд неутешительных выводов – вариант коронавируса Дельта, по-видимому, вызывает более тяжелое течение болезни, чем его ранние варианты, и распространяется так же легко, как ветряная оспа. Более того, согласно данным ЦКЗ, вакцинированные могут являться переносчиками инфекции и заражать не привитых.Насколько заразен вариант Дельта?Как пишет The Washington Post со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваемости (ЦКЗ), вариант коронавируса Дельта (или по-научному Delta B.1.617.2) может быть таким же заразным, как ветрянка. По данным исследователей, повышенная заразность индийским вариантом COVID-19 наблюдается даже среди вакцинированных.Более того, в ЦКЗ полагают, что Дельта вариант чаще приводит к летальном исходу, чем все другие варианты коронавируса SARS-CoV-2. Отчет со слайдами содержит некоторые данные — как опубликованные, так и неопубликованные — которые привели к недавнему изменению рекомендаций ЦКЗ относительно необходимости носить маски. «Признайте, что война изменилась», – пишут представители ЦКЗ в отчете.Высокая контагиозность вируса сочетается с увеличением числа госпитализаций и смертельных случаев. Данные ЦКЗРиск заражения вариантом Дельта у вакцинированных, вероятно, снижается только в три раза. Этот штамм COVID-19 более заразен, чем его ближайшие родственники – коронавирусы SARS и MERS, а также Эбола, ОРВИ, сезонный грипп, "испанка" и ветрянка.Как показали результаты небольшого предварительного исследования, люди, инфицированные этим штаммом коронавируса, могут переносить более чем в 1000 раз больше вирусных частиц, чем те, кто был инфицированн «оригинальным» вирусом, сообщает Live Science.Однако неясно, являются ли все эти вирусные частицы инфекционными и одинакова ли вирусная нагрузка у вакцинированных и невакцинированных людей. В отчете ЦКЗ говорится, что «вариант Дельта может вызвать более тяжелое течение, чем вариант Альфа или другие штаммы».Вариант коронавируса ДЕльта в сравнении с другими инфекционными болезнями. Данные ЦКЗЕще больше статей о том, как новый коронавирус заражает клетки и проникает в мозг читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи которых нет на сайте!Вакцины по-прежнему высокоэффективны, особенно в предотвращении тяжелых заболеваний и смерти, но могут быть менее эффективными в предотвращении инфекции или передачи варианта дельта, согласно слайду CDC, впервые полученному Washington Post.И снова: маски нужно носить всемЕще одним важным выводом опубликованного отчета является пересмотр рекомендаций в отношении средств индивидуальной защиты (защитных масок). Данные и исследования, приведенные в документе, сыграли ключевую роль в пересмотре рекомендаций относительно защитных масок – специалисты рекомендуют вакцинированным носить маски в помещениях и общественных местах.Ученые из ЦКЗ настолько встревожены новым исследованием, что агентство в начале этой недели изменило руководство для вакцинированных людей еще до того, как обнародовало новые данные. «Хотя это случается редко, мы считаем, что вакцинированные люди могут распространять вирус, поэтому обновили рекомендации», – сказал на условиях анонимности The Washington Post федеральный чиновник здравоохранения.Дельта вариант SARS-CoV-2 вытенил больщинство предыдущих штаммов в большинстве стран мира.Это интересно: Добро пожаловать в «Идиократию»: коронавирус способствует снижению интеллектаВариант Дельта и вакцинацияЧто же до вакцинации, то данные в очередной раз подтверждают – вакцинация обеспечивает существенную защиту от вируса. Но в документе также говорится, что риск передачи инфекции от вакцинированных к непривитым зависит от множества факторов, включая возраст и наличие у кого-то ослабленной иммунной системы.Отметим, что документ включает данные целого ряда исследований, показывающих, что вакцины не столь эффективны у пациентов с ослабленным иммунитетом (среди жителей домов престарелых), что повышает вероятность того, что некоторым лицам из группы риска потребуется дополнительная доза вакцины.Немаловажным является и то, что в документе в качестве одной из проблем упоминается скептицизм общественности в отношении вакцинации: «Вакцины больше не убеждают общественность», — говорится в одном из первых слайдов презентации.Вакцинация защищает от заражения, тяжелого течения болезни и смерти.Уолтер Оренштейн, заместитель директора Центра вакцинации Эмори, рассказа журналистам что был поражен данными, показывающими, что вакцинированные люди, заразившиеся Дельтой, выделяют столько же вирусных частиц, сколько и те, кто не привит. Так что в некотором смысле вакцинация теперь связана с личной защитой — защитой от заражения и тяжелого течения болезни. «Коллективный иммунитет не имеет значения, поскольку мы видим множество свидетельств повторных и прорывных инфекций», – отмечают исследователи.Читайте также: Мифы и факты о вакцинации против COVID-19. Разбираем на пальцахКэтлин Нойзил, эксперт по вакцинам Медицинской школы Университета Мэриленда, считает, что вакцинация большего числа людей остается приоритетом, но общественности, возможно, также придется изменить свое отношение к вирусу, который почти наверняка никуда не пропадает в обозримом будущем. Словом, записывайтесь на вакцинацию и будьте здоровы.

Источник: hi-news.ru