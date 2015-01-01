5 мифов о нашей коже, в которые вы верили

Кожа — один из важнейших и самых крупных органов нашего телаЧеловеческая кожа — это один из важнейших органов. Во многом от него зависит наша внешность — насколько мы выглядим молодыми или старыми, здоровыми или больными. Но что мы знаем о нашей коже? Каждый скажет, что она выполнят защитную функцию, и будет прав. Однако этим задачи, возложенные на нее организмом, не ограничиваются. Увы, познаний о собственной коже у большинства людей даже меньше, чем о внутренних органах, таких как сердце или печень. Более того, существует масса мифов, в достоверности которых многие даже не сомневаются. Это дает повод производителям косметики зарабатывать, продавая нам абсолютно неэффективные, даже бесполезные с точки зрения косметологии препараты. Поэтому сегодня постараемся пролить свет на самые распространенные мифы. Надеемся, что эти знания помогут вам лучше познать собственный организм, чтобы грамотней за ним ухаживать.Здоровая кожа выглядит безупречноКогда речь идет о здоровой коже, мы сразу представляем ее гладкой, блестящей, однотонной. То есть именно такой, какой ее показывают в рекламе различных кремов, бальзамов и прочих косметических средств. Но, как было сказано выше, кожа — это живой орган, такой же как сердце, легкие или печень. Она имеет сложную структуру и выполняет множество жизненно важных функций.Мы видим лишь верхний часть кожи, который называется эпидермисом. Он состоит из клеток разного типа. Основу составляют кератиноциты, которые обладают свойством обновляться каждые четыре недели. По мере того, как возникают и растут новые клетки у основания, старые выталкиваются вверх, на поверхность кожи. Они образуют более твердый слой, сквозь который трудно проникнуть воде или микробам. Кроме того, кератиноциты также синтезируют витамин D при попадании на кожу солнечных лучей, что жизненно важно для нашего здоровья.Другие важные клетки эпидермиса — меланоциты, которые производят меланин, то есть пигмент кожи. Также эпидермис содержит клетки Лангерганса, которые похожи на охранников, «охотящихся” за патогенными микроорганизмами. Кроме того, они являются связующим звеном между кожей и лимфатической системой.Так выглядит структура человеческой кожи — каждый слой выполняет свою функциюВторой жесткий слой нашей кожи — это дерма. По сути, он служит каркасом из коллагена, внутри которого расположены кровеносные сосуды, волосяные фолликулы и железы. Также дерма наполнена особыми нервными клетками, которые называются сенсорными рецепторами. Они позволяют нам чувствовать давление, вибрация, боль. Также благодаря им мы ощущаем холод и у нас появляется «гусиная кожа».Дерма также помогает регулировать температуру. Если нам холодно, наши сосуды сжимаются, чтобы удерживать тепло. А когда нам жарко, они расширяются, что позволяет телу охладиться.В рекламе нам часто говорят тонизировать и кондиционировать кожу, использовать сыворотки, лазеры и прочие приемы косметологии, чтобы кожа была здоровой. Но на самом деле здоровая кожа та, которая выполняет свою работу. И она совсем не обязательно должна быть однотонной и без пятен.Если вы любите читать разоблачения мифов, обязательно подпишитесь на наш Яндекс.Дзен-канал.Солнцезащитный крем нужен коже только в солнечные дниУльтрафиолетовые лучи солнца повреждают ДНК наших клеток. Следует оговориться, что существует два типа солнечных лучей — UVA и UVB. Первые проникают в дерму, повреждают коллагеновый каркас и ускоряют старение. UVB способны буквально сваривать эпидермис, вызывая солнечный ожог.Наши клетки способны исправить повреждения, вызванные солнечными лучами, но со временем они накапливаются. В результате кожа быстрее стареет, а к некоторых людей может развиться даже рак.В некоторой степени наша кожа имеет защитную систему. Когда она подвергается воздействию ультрафиолета, меланоциты выделяют больше эумеланина. В результате чего кожа становится более темной и устойчивой к солнечным лучам. Этот процесс, который мы называем загаром, также является способом нашей кожи показывать, что она была повреждена.Солнечные лучи UVA наносят вред коже даже в пасмурную погодуНо, вернемся к солнечным лучам. Наиболее коварными из них являются UVA. Они действуют безболезненно и проникают глубоко в кожу, при этом легко проходят сквозь тучи, стекло и другие подобные преграды. Соответственно, способны нанести серьезный вред даже в облачную погоду. Поэтому крем от загара следует использовать всегда, когда вы раздеваетесь под открытым небом, к примеру, на пляже или собственной даче. Единственное, крем должен иметь широкий спектр действия, то есть способность блокировать лучи UVA и UVB.Пользуетесь ли вы солнцезащитным кремом? Предлагаем рассказать об этом в нашем Telegram-чате.Людям с темной кожей не нужен солнцезащитный кремБольшинство людей производят два типа меланина — эумеланин, который обеспечивает кожу насыщенными коричневыми тонами, и феомеланин, характеризующийся светлой кожей и веснушками.Цвет нашей кожи зависит от соотношения между этими двумя типами меланина, а также плотности пигмента. Эумеланин действительно обладает некоторой защитой от солнца. То есть, чем темнее кожа, тем сильнее она защищена от солнечных лучей. Однако этой защиты недостаточно, чтобы без последствий длительное время находиться под солнцем. Поэтому нам всем, независимо от цвета, кожу нужно беречь.К слову, на темной коже рак бывает так же часто, как и на светлой. Причем визуально он хуже диагностируется. поэтому обнаруживается обычно на поздних стадиях.Поры можно сузитьПоры — это крошечные отверстия в нашей коже. По сути, они представляют собой каналы, которые пронизывают нашу кожу и позволяет поту выходить на поверхность. Таким образом организм обеспечивает терморегуляцию. Размер пор в значительной степени определяется генетикой. Но самое главное, что они не способны сжиматься. Поры могут только расширяться, когда кожа раздражена косметикой или агрессивными продуктами. Поэтому не стоит тратить деньги на «минимизаторы пор».Влияние шоколада на возникновение прыщей научно не доказаноШоколад вызывает прыщиПрыщами называют воспаление кожи, которое возникает когда волосяные фолликулы забиваются жиром и омертвевшей кожей, в результате чего в них начинают размножаться бактерии. На самом деле факторов возникновения прыщей существует множество, начиная от гормонов, и заканчивая генетикой. Связь между прыщами и шоколадом не была доказана. Об ее отсутствии говорит и национальный институт здоровья США. Однако исследования вполне ожидаемо показывают что самая здоровая диета для кожи та, которая полезна для всего организма.Как вы видите, наша кожа — это удивительный орган. Чтобы он был здоровым, к нему нужно относиться правильно и, конечно, игнорировать мифы, ведь искусственную электронную кожу мы сможем позволить себе еще не скоро.

Источник: hi-news.ru