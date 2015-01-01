Потепление климата может угрожать вашему здоровью больше, чем коронавирус

Глобальное потепление может представлять для человечества гораздо большую опасность, чем коронавирусЕще лет 5-10 назад активно шли споры на счет глобального потепления даже в научной среде, но теперь в опасности этого процесса никто не сомневается. Люди во всем мире воочию наблюдают, как изменение климата наносит ущерб планете. Неуклонно повышающиеся средние температуры вызывают все более интенсивные лесные пожары, ураганы и другие бедствия, которые уже невозможно игнорировать. И хотя мир погрузился в смертельную пандемию, ученые утверждают, что глобальное потепление представляет собой наиболее серьезную угрозу в истории человечества. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в своем заявлении в августе сказал, следующее — «риски, связанные с изменением климата, могут превзойти риски любой отдельной болезни». И, судя по всему, в этих словах нет преувеличения. Более 200 медицинских журналов 5 сентября выпустили статью, в которой говорится о том, что повышение средней температуры всего 1,5 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным периодом, создаст величайшую угрозу для здоровья людей во всем мире.Потепление климата опасней коронавирусаНесмотря на всю опасность, которую представляет COVID-19, авторы статьи утверждают, что глобальное потепление климата требует таких же безотлагательных действий, как и COVID-19. В первую очередь опасность представляет загрязнение воздуха. Сжигание ископаемого топлива, которое повышает содержание углекислого газа в атмосфере, также наносит непоправимый вред здоровью человека. Загрязненный воздух содержит мелкие частицы, которые проникают в легкие и даже способны попасть в кровоток. Это в свою очередь приводит к инсультам и инфарктам. Кроме того, они могут повредить органы или спровоцировать воспалительную реакцию иммунной системы, которая пытается с ними бороться.По оценкам, загрязнение воздуха вызывает от 3,6 до 9 миллионов преждевременных смертей в год. Это примерно столько же, сколько умирает ежегодно от курения. По сути, все мы становимся курильщиками, только вдыхаем не никотин, а грязный воздух.По словам Кари Надо, директора Центра исследований аллергии и астмы Шона Н. Паркера при Стэнфордском университете, больше всего подвержены вредному воздействию загрязнения воздуха люди старше 65 лет, но не только они. Также значительному риску подвергаются курильщики, а также дети, страдающие астмой.В результате загрязнения воздуха ежегодно умирает примерно столько же людей, сколько и от куренияНе менее серьезными последствия загрязнение воздуха могут быть для людей, страдающих аллергией. Углекислый газ увеличивает кислотность воздуха, в результате чего он переносит больше пыльцы из растений. Более того, даже здоровые люди могут столкнуться с приступами аллергии, если уровень пыльцы будет сильно превышать значить допустимые нормы. В 2016 году в австралийском штате Виктория сильная гроза в сочетании с высокими уровнями пыльцы в воздухе привела к тому, что многие абсолютно здоровые люди испытали серьезные приступы астмы.Материалы о глобальном потеплении климата, которые мы не публикуем на сайте, вы можете найти на нашем Яндекс.Дзен-каналеВолны жары убиваютНе менее опасными для людей являются волны жары. Человеческое тело не приспособлено переносить температуру свыше 37 градусов по Цельсию. Высокая температура буквально разрушает мышцы. У тела есть несколько способов справиться с жарой, например, потоотделение. Однако, когда на улице длительное время держится аномальная жара, организм не в силах ей противостоять.Когда человек слишком долго подвергается воздействию сильной жары, масса проблем начинается одновременно во всем теле. Сердцу приходится работать в усиленном режиме, чтобы перекачивать кровь к остальным органам, при этом пот высасывает из организма необходимые ему минералы, такие как натрий и калий. Это может привести к сердечным приступам и инсультам. Ранее я также рассказывал о том, что высокая температура активирует рассеянный склероз.Глобальное потепление климата может привести к голоду во всем миреГлобальное потепление и риск голодаОдно из возможных последствий изменения климата — проблемы с поставками продовольствия во всем мире. Изменение климата уменьшает урожайность в результате повышения температуры, изменения режима выпадением осадков и различных экстремальных погодных явлений. Между тем, исследования показали, что повышенное содержание углекислого газа в атмосфере может снижать у растений содержание цинка, железа и белка, то есть питательных веществ, необходимых человеку для выживания.Изменение климата также ставит под угрозу поставки морепродуктов. Повышение температуры океана привело к тому, что многие виды рыб мигрировали к полюсам Земли в поисках более прохладных вод. Вызванное этим сокращение рыбных запасов в субтропических регионах имеет большое значение для питания в прибрежных регионах. Многие из них зависят от рыбы, которая служит здесь для людей основным источником белка. Неправильное питание в свою очередь вызывает множество заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет.Опасные эпидемии и пандемии в будущем могут участитьсяРаспространение инфекционных заболеваний примет угрожающие масштабыПо мере того, как на планете повышается температура, клещи и комары расширяют регионы своего проживания. Эти насекомые являются хорошо известными переносчиками таких болезней, как вирус Зика, лихорадка денге и малярия. По словам ученых, раньше опасные насекомые встречались только возле экватора, но теперь из-за потепления в Северной Европе и Канаде вирус Зика стал встречаться регионах, в которых раньше о нем даже не подозревали.Кроме того, изменение климата увеличивает риск распространения заболеваний, передающихся через воду, таких как холера и брюшной тиф. Кроме того, засуха уменьшает водные запасы во многих регионах. В связи с этим ухудшаются санитарные условия, что также может послужить катализатором для вспышек различных эпидемий.Также ученые опасаются того, что вследствие таяния ледников, в мировой океан попадут ранее неизвестные опасные бактерии, которые тысячи лет были скованы во льдах. К слову, учеными доказано, что плохие новости тоже пагубно сказываются на здоровье, а юмор, наоборот, его укрепляет. Поэтому обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал, где мы вам укрепим здоровье отличным юмором.Поэтому поводы для беспокойства действительно существуют. Тем не менее, надежда еще не потеряна. По мнению ученых, взять ситуацию под контроль позволит соблюдение Парижских соглашений.

Источник: hi-news.ru