Шарфы для наступающего осенне-зимнего сезона
В гардеробе любой женщины есть шарф. Сегодня он не только защищает от холода и непогоды, но также считается стильным аксессуаром. Зная это, дизайнеры ежегодно создают большое количество новых интересных моделей.
Модные тренды
Сейчас в моде ручная работа. Поэтому именно вязаные вещи стали фаворитами новых коллекций. Они составят отличную компанию кардиганам, свитерам, пальто.
Достойными конкурентами им будут роскошные шарфы, сшитые из натуральных мехов. Хотя искусственные меховые изделия смотрятся не хуже.
Не меньшим спросом пользуются модели, изготовленные из верблюжьей, овечьей шерсти, а также фактура альпака, велюровые, бархатные, кашемировые шарфы. Даже если надеть их с дублёнками или пуховиками, образы получатся утончённым и шикарными.
Не забыли стилисты про тонкие шёлковые, атласные, шифоновые изделия. Дополняют ими элегантные пальто. Не менее интересно смотрятся они с байкерскими куртками.
Теперь о расцветках. Самые популярные из них бордовые, оранжевые, горчичные, кумачёвые, кирпичные тона. Всегда в тренде аквамариновые, изумрудные, нежные голубые, фиолетовые окраски.
Никогда не выйдут из моды любые серые оттенки, а также благородные шоколадные, бежевые тона.
Тёмные расцветки стали фонами для ярких принтов и рисунков. Это абстракции, геометрические фигуры, этнические орнаменты, анималистические темы. Не отстают традиционные клетки, полоски, всевозможные цветы.
Шарфы-палантины
Простые, очаровательные аксессуары называемые «пашминами» используют уже много столетий как накидки на плечи, необычные шарфы, оригинальные головные уборы. Шерстяные палантины отлично подойдут для холодного времени года.
Шарфы из шёлка
Стилисты представили множество изысканных моделей. Их носят как платки, банты, длинные вариации повязывают вокруг нежных шеек. Надевают их к плащам, курткам, шубам, дублёнкам.
Изготавливают их из шерстяных, мохеровых, кашемировых, меховых, атласных, шёлковых фактур. Носят подобные модели, как в ежедневных комплектах, так и вечерних нарядах.
Шарфы с бахромой
Удачно дополнят любые образы шикарные модели украшенные понизями. Сейчас они невероятно популярны. Их можно носить с любыми вещами.
Шарфы-хомуты
Все модели разнообразны и необычны. Ажурные изделия напоминают бабушкины пуховые платки. Очень интересно выглядят шарфы крупной вязки. Носят их вместо шапок.
Конечно, пастельная гамма больше походит для зимнего сезона, но яркие расцветки, цветочные сюжеты сделают облики менее скучными. Кстати бежевые, серые оттенки производители зачастую разбавляют люрексовыми нитями, разноцветными камнями, пайетками.
Шарфы меховые
Первые места модного хит-парада заняли шарфы-горжетки и боа. Они делают образы романтическими, женственными, изящными.
Очень красиво выглядят модели расшитые золотыми нитями наподобие старинных русских платков. Края их оторочены мехом. А также изделия, отделанные текстильными цветами.
Шарфы вязаные
Классические модели имеют плоскую, плотную вязку, небольшие объёмы, однотонные цвета либо геометрические мотивы, интересные орнаменты. Края их украшают понизи бахромы.
Модный шарф станет завершающим штрихом любого образа, добавив ему элегантность и изысканность.