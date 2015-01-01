Красивые и здоровые волосы
Волосы – издревле считаются главным достоинством любой женщины. Неважно, короткая ли у вас стрижка или удлиненная, каскадная или прямая, самое главное – что внешний вид выглядел здоровым и сияющим. Если вдруг волосы стали выпадать, то срочно нужно выявлять причину этого. Для начала определите, подходит ли вам шампунь или бальзам, которым пользуетесь. Лучше использовать профессиональную косметику для волос, которую можно купить по ссылке. Такая косметика не содержит вредных веществ и ухаживает за волосами. Попробуйте сменить его на время, если станет лучше, то проблема была именно в этом. Ежели дело не в моющих средствах, то скорее всего дело в недостатке витаминов. Соответственно, необходимо его восполнить.
Также, причиной ухудшения состояния волос может быть неправильный уход, например, недостаточное или наоборот, очень частое мытье головы или плохое ополаскивание после бальзама.
Для восстановления и поддержания здоровья и красоты волос стоит использовать не только аптечные и косметические средства по уходу, а также применять самодельные маски из натуральных продуктов, полезных для волос. Одна из таких масок поможет не только внешнему виду волос, но и ускорит их рост. Итак, для нее нам потребуется горчица, мед или сахар, кипяток, масло для волос и яичный желток.
Горчицу (примерно две ст.л.) разводим с кипятком в равных частях, туда же добавляем любое косметическое масло (1ч.л.), которое подходит именно вам, сахар или мед (2ст.л) и один желток. Все это тщательно перемешиваем до образования кашицы. Аккуратно втираем маску в корни, мягко и ритмично массируя кожу головы. После проделанного, одеваем на голову полиэтиленовый пакет, сверху можно надеть утепляющий колпак. Готовьтесь к тому, что голову будет нещадно жечь. Но это того стоит – эффект не заставляет себя ждать! Волосы вырастают до 5 сантиметров за неделю.
Для первого раза достаточно продержаться хотя бы 15 минут. В идеале нужно сидеть 40-50 минут. По истечении времени, тщательно смываем маску с головы. Тут тоже есть нюанс – нужно делать это как можно аккуратнее, так как горчица, попавшая в глаз – дело пренеприятное! К тому же, смываться лучше в душе, так как в бане горчица будет источать запах, который будет резать глаза и мешать нормальному дыханию. Помойте голову привычным для вас способом, с применением шампуня и бальзама. Так же, для достижения красивых и здоровых волос, лучше споласкивать их настоем из крапивы