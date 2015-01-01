Как избавиться от целлюлита?
Стесняетесь одеваться летом более открыто? По данным проводимых исследований, каждая четвертая девушка является обладательницей апельсиновой корки. Целлюлит – это крайне неприятный для девушки дефект кожи, выражающийся в неровностях (комочках, бугорках и впадинках), изменение в подкожно-жировом слое.
Появляется целлюлит по многим причинам. У одних, целлюлит – это всего лишь генетическая предрасположенность, вторая сторона страдает целлюлитом по причине гормональных сбоев, третья – из-за нарушения режима питания или из-за курения. Факторов, на самом деле, множество.
Для избавления от целлюлита необходимо комплексное решение, которое выражается не только в похудении, но и в улучшении обмена веществ, а также в улучшении тонуса кожи и кровообращения.
Поэтому бессмысленно избавляться от апельсиновой корочки только за счет изнурительной диеты. Вы должны полностью перестроить свой режим: сбалансированное правильное питание, уход за кожей занятия спортом, отказ от вредных привычек.
Правильное питание включает в себя: потребление большого количества овощей (баклажаны, капуста, укроп и шпинат), бобовых (чечевица, фасоль и горох), ягод красного цвета (клубники, красной смородины, клюквы). Исключите соль и мучное, а также пейте больше минеральной воды без газа.
Не жалейте себя в душе – выберите в магазине самую жесткую мочалку, или специальную щетку для тела. Также косметологи советуют принимать солевые ванны пол килограмма морской соли, в которые можно добавить 10 капель масла лимона, бергамота, грейпфрута, красного апельсина, помело. Очень хорошо помогают от целлюлита обертывания голубой глиной – уделите полчаса и эффект не заставит себя ждать.
Не стоит ждать супер эффекта только от использования кремов, навязанных нам телевизионной рекламой. Помните, что без совокупности всех сегментов избавления от целлюлита, быстро убрать его не получится.
На сегодняшний день, косметологические и медицинские компании также предлагают целый спектр услуг – от антицеллюлитного массажа до телассотерапии и иглоукалывания. Антицеллюлитный массаж помогает организму активизировать лимфатическую, сосудистую и дренажную системы, благодаря чему избавление от целлюлита происходит быстрее. Это достаточно затратный способ избавления от целлюлита, но все эти процедуры действительно очень действенны. Только в салоне красоты специалист сможет подобрать идеальный курс лечения, который позволит избавиться от "апельсиновой корки".
Также, даже если Вы уже избавились от этой надоедливой апельсиновой корки, необходимо выполнять профилактические рекомендации: не забрасывайте спорт, не забывайте о скрабах в душе, которые будут держать Вашу кожу в тонусе, следите за своим гормональным здоровьем, не беритесь за старые вредные привычки, правильно и сбалансировано питайтесь.