Длина макси возвращается в моду: Как носить и с чем сочетать в 2018-м?

Один из главных трендов мировых подиумов осень-зима 2018/19 – это длина макси. И речь идет не только о юбках. Тренчи, платья, сарафаны и даже шубы принято носить в пол.Актуальные трендыНовая осенняя коллекция Giambattista Valli состоит почти вся из нарядов максимальной длины. Запоминающиеся вещи: длинноворсовые шубы, бирюзовое платье с рюшами и темно-золотое платье с фатиновой юбкой.В осенней коллекции Celine «длиннополые» вещи из натуральных тканей, большинство – вязаные. Платья отлично впишутся в офисный дресс-код.Дом моды Alberta Ferretti предложил в этом сезоне бордовую юбку макси. Сочетать советуют с синим свитером из ангоры и кирпичными сапогами.Модели Alexander McQueen вышли на шоу в платьях из тонкой разноцветной бахромы, а Giorgio Armani показал открытый наряд из мелкого люрекса.У Derek Lam и Christopher Kane такая длина появилась не только у платьев, но и у рукавов, которые закрыли полностью кисти рук.Дом моды Bottega Veneta использовал бархат для создания длинного платья по фасону монашеской рясы, подвязанной на талии тонким бежевым ремешком с кисточками. Burberry выбрал для показа белую юбку со всеми цветами радуги в виде принта и фактурный теплый верх из плюша (актуальный тренд teddy bear) с разноцветными штрихами и полосами на ткани.Готический минимализм стал в основу показа Givenchy осень-зима 2018/19. Одна из моделей на шоу была одета в черную с белым юбку из тонкой непрозрачной ткани и кожаную куртку. Разбавили аутфит стилисты при помощи нюдовых сапог.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen