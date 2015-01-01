Женская одежда и белорусский трикотаж оптом от "Юрс" с доставкой

«Юрс» – белорусский производитель женской одежды. Отличительная и всегда узнаваемая черта бренда – это эффектные, яркие, стильные и неизменно модные вещи. Над созданием каждой коллекции трудятся талантливые модельеры и дизайнеры. Именно потому белорусская одежда Юрс – это современные тренд. Нередко компания сама задает модное направление, предлагая эксклюзивные вещи для своих покупателей. Впервые белорусский производитель выпустил стильную одежду еще в 2002 году, предложив отойти от скучных и навязанных обществу стандартов. Яркая, нетривиальная, эффектная одежда мгновенно завоевала популярность у покупателей, а выгодная цена и широкий модельный ряд с постоянно обновляющимися коллекциями завершили начатое – белорусский трикотаж от компании «Юрс» стала узнаваемым, востребованным брендом.

Выгодные отличительные особенности

Предложена качественная белорусская женская одежда оптом, а потому активно и довольно успешно сотрудничает с крупными торговыми сетями, магазинами, салонами и ателье моды. Популярность каждой выпущенной серии обеспечивают ее особенности и выгодные отличительные черты:

Большой размерный ряд – в ассортименте не только стандартные размеры для худышек, но и белорусская одежда «Юрс» больших размеров.



Огромный ассортимент – от повседневной и деловой до нарядной и оригинальной женской одежды.



Богатая цветовая палитра – не только лаконичные светлые и темные оттенки. В линейке товаров есть и яркие, многоцветные наряды. Представлены также модели с контрастным сочетанием цветов, что смотрится отлично.



Уникальные и оригинальные фасоны и современный стиль – модельеры предлагают одежду на различные типы фигуры. В каталоге можно найти фасоны, которые идеально подчеркнуть достоинства фигуры и успешно сокроют ее недостатки.

Компания «Юрс» одной из первых обновляет модельный ряд, предлагая своим оптовым заказчикам выбирать женскую белорусскую одежду для нового сезона. Благодаря такой предусмотрительности клиенты имеют возможность привлечь внимание своих покупателей, обеспечить стабильно высокий спрос.

Модельное разнообразие

Заказать на официальном сайте белорусского производителя модной женской одежды можно любую одежду для женщин. Огромный ассортимент компании – конкурентное ее преимущество. Среди предложенных вариантов интересные и оригинальные, стильные и эффектные модели. В каталоге можно выбрать и приобрести женскую одежду:

Жакеты и юбки. Они могут быть представлены отдельно или в комплекте.



Пиджаки и куртки. Эффектное дополнение к любому луку.



Костюмы с юбкой или штанами, шортами – интересные варианты для использования каждый день или только по особенным событиям.



Платья различного кроя – приталенные или прямые, трапециевидные и с завышенной, заниженной талией. Представлены модели на различные времена года – летние варианты с укороченными рукавами или без них вообще, на бретельках или резиночке. Теплые вещи – с длинным рукавом и три четверти, но всегда из плотной и теплой, высококачественной ткани. Цветовая палитра, как и фасонное разнообразие просто огромно.



Сарафаны – выполнены из плотного однотонного или разноцветного трикотажа.



Гольфы и блузки – офисные и нарядные модели. Представлены изделия под костюмы или пиджаки, жакеты, безрукавки и пр.



Кардиганы и жилеты – роскошные удлиненные или короткие наряды, которые согревают и делают весенне-осенний образ дополненным.</li

Белорусский производитель модной женской одежды постоянно пополняет коллекции новыми образцами. Задолго до начала сезона можно подобрать и купить вещи для пополнения витрин собственного магазина. Компания работает только с оптовыми покупателями, становясь именитым представителем фешн-индустрии.

Неизменно высокое качество

Все вещи производятся из высококлассного материала, а изготовление регламентируется стандартами и нормами. Именно потому любая белорусская одежда Юрс отвечает заданным критериям в отношении:

Плотности узлов при вязании – относится к трикотажной одежде и вязанным вещам.



Допустимого коэффициента растяжки – можно сказать с уверенностью, что вещи не потеряют со временем форму.



Прочности нити – плотный трикотаж и другой материал выдерживает многочисленные стирки.

Чтобы выбрать и купить белорусскую одежду от производителя, достаточно зайти на его официальный сайт и выбрать в каталоге необходимые товары. Линейка продукции многообразна. Здесь представлены различные модели, которые полностью соответствуют не только модным трендам, но и высоким стандартам качества.