Счастливые числа для выигрыша в лотерею в декабре 2018 по знакам зодиака

GregMontani/ PixabayОвенПредставители первого знака зодиака могут сорвать неплохой куш в декабре. Их удача равномерно распределилась по трем декадам месяца: наиболее удачными для ставки следует считать 7, 16 и 29 числа. В эти дни планета управитель Марс образует гармоничные аспекты с другими планетами. Счастливыми числами будут все те, где есть единица в составе.Телец1, 14, 16, 21, 28, 30. Именно такой набор счастливых чисел приготовил декабрь для Тельцов. Любимцы Венеры могут рассчитывать на крупный выигрыш в том случае, если используют минимум три числа из представленных выше. Это обусловлено образованием положительных аспектов планеты с другими небесными телами. Следует избегать лишь 7 и 22 числа, поскольку это дни затмений.БлизнецыУ Близнецов удача буквально сидит на плече. Эти ребята могут играть хоть каждую неделю. Планета управитель знака Меркурий особенно порадует их в конце месяца: 1, 21, 22, 29, 30. Эти счастливые числа сулят очередной выигрыш Близнеца. Однако важно избегать при этом число 24. Напряженный аспект между Меркурием и Нептуном не содействует удаче.РакУ Раков превосходная интуиция. Они способны предвосхищать события, угадывать верные комбинации. Нахождение Марса в дружественном созвездии Рыб обусловит их настойчивость и оптимизм. Ракам повезет, если они сделают свою ставку в середине месяца (поскольку уже 22 числа произойдет Лунное затмение). Лучшими числами для представителей знака будут те, что содержат 3 или 4 в составе.ЛевУ Львов будет множество шансов обогатиться в предстоящем месяце. Ребята хорошо знают, когда можно им рисковать, а когда нет. Например, в начале месяца Львам не рекомендуется испытывать свою удачу, поскольку Солнце образует квадратуры с другими планетами. Зато во второй декаде (например, 11 и 19 числа) Львы получат полный карт-бланш в свои руки. Ставку следует делать на числа с 7 или 9 в составе.ДеваУ Дев всегда амбициозные планы на будущее. Как правило, их материальный достаток зависит от упорного труда и многих лет работы. Однако звезды иногда делают подарки этим добросовестным и трудолюбивым людям. В декабре они предоставят Девам возможность добиться своего без серьезной траты энергии. Счастливые числа для выигрыша в лотерею будут кратными четырем, а лучшим периодом для ставки будет последняя декада месяца.ВесыВесы не должны пассивно ждать, пока кто-то им подарит лотерейный билет. Это позиция жертвы, которая редко приносит материальный достаток. Зато самостоятельный выбор счастливых чисел может стать причиной колоссального успеха. Такими в декабре обещают стать четные числа с двойкой в составе. Также не стоит забывать про восьмерку, которая символизирует постоянный приток денег для знака.СкорпионУ Скорпионов только одна цель - джек-пот. Мелкие выигрыши ребят не интересуют. Именно поэтому в декабре они должны стать активными и уверенными в своих силах. Управители знака - Марс и Плутон - образуют множество динамичных аспектов с другими планетами, способствующими денежному притоку. Ставка на числа с 9 или нулем в конце принесут ребятам долгожданный приз. Скорпиону обойдут всех конкурентов за один круг лотереи!D Smail / FlickrСтрелецУ Стрельцов в прошлые месяцы мало что получалось. Планета удачи Юпитер только-только перешла в свою обитель, а планета денег Венера еще не успела перестроиться на директный курс. Зато в декабре ситуация полностью стабилизируется, и ребята получат шанс на существенный выигрыш. Для этого им достаточно сделать на 14, 21 и 24 числа. Символичное взаимодействие этих цифр станет залогом их финансового успеха.КозерогУ Козерогов нет намерения десятилетиями ждать своей заслуженной награды. В декабре ребята попытают удачи в любимой лотерее. Риск будет полностью оправданным, если Козероги прислушаются к подсказкам звезд. А они рекомендуют человеку сделать ставку на числа 16, 22 и 24. Это оптимальные числа для использования энергии Сатурна - управителя знака.ВодолейЧтобы Водолеи смогли достойно встретить Новый Год - им необходимо позаботиться о материальном обеспечении праздника. Обычного заработка едва ли хватит амбициозным ребятам для создания должного настроения. Поэтому Водолеи должны хотя бы раз испытать удачу в лотерее. Благо, что звезды предоставляют им великолепную возможность в виде счастливых чисел для выигрыша: 1, 20, 29. Эти числа продиктованы Ураном, образующим гармоничные аспекты с другими планетами.РыбыУ Рыб не будет никаких проблем с достижением целей. На это раз сам Марс решил зайти к ним в гости. Нахождение столь активной и целеустремленной планеты в родном знаке станет подлинной причиной денежного выигрыша. При это счастливыми числами для ставки вполне могут стать 21, 24 и 30. Важно использовать их все в лотерейном билете. Тогда удача сама найдет своих героев, и одарит материальными благами.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen