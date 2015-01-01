Какие женские имена сводят с ума мужчин

SJJP/ PixabayАнжела (Анжелика)Мелодичное имя наделяет женщину яркой индивидуальностью, которую она транслирует окружающим. Анжелика без труда может свести с ума любого мужчину, который ей понравился. Но даже те, кто не удостоился внимания своенравной дамы, будут предпринимать попытки заинтересовать ее всеми возможными способами.ВикторияЭто красивое женское имя имеет сильную энергетику, ведь оно ассоциируется с победой, королевской династией и властью. Его носительницы не испытывают недостатка в мужском внимании, поскольку представители сильного пола сами тянутся к ним. Виктории обладают всеми необходимыми качествами для того, чтобы вызывать волнение и будоражить воображение поклонников.ЕваКороткое, но очень яркое и самобытное имя мгновенно привлекает внимание мужчин. Для большинства оно звучит сексуально и загадочно. Среди вариаций его перевода можно выделить слово «подвижная», очень точно характеризующее Еву, которая ведет активный образ жизни и старается находиться в центре событий.ЕленаЕленами часто называли сказочных красавиц, поэтому у мужчин сразу возникают схожие ассоциации. Тем более, обладательницы этого имени способы даже на расстоянии расположить к себе потенциального ухажера благодаря врожденному умению обольщать окружающих.ЖаннаЭто имя ассоциируется у большинства мужчин с импульсивностью, горячим темпераментом и страстностью натуры. Как ни странно, именно такие качества присущи женщинам, которых так назвали. В любом возрасте Жанна остается привлекательной и вызывает неподдельный интерес у противоположного пола.МаринаБлагозвучное и яркое имя в буквальном переводе означает «морская». Вот и его носительницу воспринимают как приятную во всех отношениях женщину, с которой хочет познакомиться ближе. Марина, как правило, избалована мужским вниманием, но сама не спешит проявлять ответные чувства, чем еще больше подогревает интерес к себе.ЮлияМягкое имя, которое нравится очень многим представителям сильной половины человечества. Его носительница привлекает открытостью и дружелюбием. Не всегда она имеет покладистый характер, но неизменно пользуется популярностью у мужчин благодаря неуловимому шарму, присущему только ей.Женские имена, которые отталкивают мужчинАгнесса. Обладательница этого имени отличается повышенной эмоциональностью и импульсивностью, частой сменой настроения, холерическим темпераментом. Мужчины предпочитают обходить стороной взрывную особу, которая порой ведет себя непредсказуемо и становится совершенно неуправляемой. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen