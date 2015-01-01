10 женских имен, которые нравятся мужчинам

melancholiaphotography/ PixabayПсихологи Дмитрий и Надежда Зима посвятили одну из книг раскрытию тайн имени. Они считают, что звуки женского имени на подсознательном уровне пробуждают у мужчины интерес к его обладательнице. Имена женщин, которые нравятся сильному полу, должны содержать много гласных и «мягких» согласных (Л, М, Н). Эти звуки придают слову мелодичность, плавность.Если женское имя имеет парное мужское (Александра, Евгения, Валерия), парни неосознанно воспринимают такую девушку как друга, либо как соперника, но не как любимую женщину. Наличие в имени множества «твердых» согласных делает его звучание резким и асексуальным: Варвара, Гертруда.Экзотические, иностранные имена (Марианна, Анжелика, Изабелла) мужчины считают весьма сексуальными, а их обладательниц подходящими для краткосрочного романа. А вот жениться предпочитают на девушках с простыми именами, так они чувствуют себя более уверенно и надежно.Имена женщин, которые нравятся мужчинамЕлена – со времен Древней Греции это имя ассоциируется с красотой и обаянием. Современная Елена искренняя, открытая, общительная девушка, которую мужчины считают очень привлекательной. Она кокетлива, слегка капризна, но это только придает ей дополнительное очарование в глазах поклонников.Елена – символ женственности, она таинственна и переменчива, чем и притягивает мужчин. Обладательница этого имени не скрывает чувства, а непосредственно их выражает. Любовь занимает в жизни Елены важное место, но часто становится следствием сострадания. Замуж выходит за человека, вызывающего у нее сочувствие.Анжелика (Анжела) – общительная, очаровательная девушка. Она не старается выделиться из толпы – это получается непроизвольно. Анжелика сентиментальна, меланхолична, как бы отстранена от действительности, тем самым интригует и вызывает интерес мужчин. По мере взросления становится более темпераментной и чувствительной натурой.В ее внешности действительно проявляются ангельские черты, привлекающие множество поклонников. Популярности Анжелики у мужчин способствует доброта и доверчивость. Но опасно ее недооценивать: она никогда не простит обмана, и может изощренно отомстить.Олеся – энергичная, неунывающая, веселая девушка, отличающаяся некоторой эксцентричностью. Чувствует себя комфортно, когда она окружена всеобщей любовью и поклонением. Для Олеси характерно стремление выделяться на общем фоне, быть не такой как все. Естественно, такая девушка пользуется повышенным вниманием парней.Импульсивный характер Олеси приводит к тому, что она совершает много жизненных ошибок. Но девушка недолго переживает из-за неудач, поскольку переполнена оптимизмом. Легкий характер способствует ее популярности у мужчин. Замуж выходит по большой любви. Муж искренне считает ее непревзойденной красавицей и образцовой женой.Лилия – очаровательная девочка, окруженная всеобщей любовью, со временем превращается в кокетливую девушку, любящую флиртовать. Еще в школе у нее много поклонников, которых увлекает ее обаяние, умение беззаботно веселиться. Одноклассницы завидуют такой популярности, не упускают возможности позлословить на ее счет.Лилия влюбчива, но непостоянна, умело пользуется своей красотой, чтобы удерживать возле себя несколько мужчин. К выбору супруга подходит серьезно и обстоятельно. Как правило, удачно выходит замуж.Free-Photos/ PixabayЛюдмила – нежная, добрая, изящная девушка. В ее характере сочетаются строгость и мягкость, душевность и некоторая замкнутость, работоспособность и склонность к лени. К ней тянутся чувствительные, утонченные мужчины, в то время как она предпочитает партнеров с твердым характером. Ей необходимо поощрение, одобрение, восхищение.Женская интуиция помогает Людмиле удачно выйти замуж. В семье она играет главную роль, муж считает ее идеальной хозяйкой. В доме поддерживает образцовую чистоту, умеет создать комфорт.Марианна – обладательница экзотического имени отличается необыкновенным шармом, перед которым представители сильного пола не в силах устоять. Страстная, эмоциональная девушка с юности постигает искусство очаровывать мужчин. Она создана для веселья, удовольствий, красивой жизни.Марианна способна одновременно кружить голову нескольким поклонникам, убеждая каждого, что он - единственный. Даже вступив в брак, она иногда убегает на свидание, чтобы вызвать ревность мужа, разжечь его чувства.Юлия – наделена острым умом, склонна к авантюрам, подвержена перепадам настроения. Обладательница этого имени красива, изящна, обладает хорошими манерами. Мягкость и доброжелательность располагают к ней мужчин, которые влюбляются в нее с первого взгляда.Юлия обожает мужское общество, расцветает от комплиментов и повышенного внимания. В то же время она хорошо разбирается в психологии, и при необходимости манипулирует мужчинами.Екатерина – грациозная, величественная женщина с поведением истинной леди. Производит впечатление гордой, неприступной, но под этой холодной внешностью скрывается страстная натура. Окружающие Екатерину мужчину соперничают за право покорить строгую красавицу.Девушка придает огромное значение верности, в браке мечтает обрести надежную опору. Несмотря на обилие кавалеров, долго не выходит замуж, ищет человека, близкого ей по психологическому складу. Как правило, интуиция позволяет ей выбрать подходящего партнера.Галина – уравновешенная, спокойная, приветливая девушка. С раннего детства осознает свою принадлежность к прекрасному полу: любит наряжаться, проводит много времени перед зеркалом. С возрастом у нее развивается изысканный вкус, она умеет произвести впечатление в обществе. Галина не испытывает недостатка в мужском внимании.Она не сомневается в своем влиянии на мужчин, и чаще всего сама выбирает супруга. Им становится самый красивый, хозяйственный парень из числа ее поклонников. Он признает лидерство Галины в семье и довольствуется подчиненным положением.Алиса - настойчивая и принципиальная, непредсказуемая. Главная ее черта – чувственность, которую она старается скрыть под маской безразличия. Но мужчины подсознательно ощущают страстность Алисы и окружают девушку своим вниманием. Со временем она начинает получать удовольствие от флирта и от своей власти над противоположным полом.Замуж выходит довольно рано. Супруг Алисы уверен, что ему досталось настоящее сокровище, окружает ее любовью и заботой.

Источник: www.allwomens.ru/zen