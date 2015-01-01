«Это её мужчина»: поклонники поженили Ольгу Бузову и Евгения Петросяна

Приближается Новый год. Большинство соотечественников встречают этот семейный праздник по давно устоявшимся правилам. Главным украшением стола по прежнему остаётся телевизор. А уж там обязательно должно быть поздравление на фоне курантов на Спасской башне и «Голубой огонёк». Иначе Новый год не наступит.После грандиозного скандала, который разразился в начале 2017 года из-за того, что во всех новогодних программах зрители любовались Примадонной и её огромной семьёй, в этом году телевизионщики решили поменять привычных артистов на новых.Вчера в Инстаграмах Ольги Бузовой и Евгения Петросяна появился их совместный снимок на фоне новогодних ёлок. Артисты сообщили своим поклонникам радостные последние новости: фото сделано на записи эфира «Голубого огонька».instagram.com/buzova86Причём Евгений Петросян не мог не пошутить в свойственной ему искромётной манере. Юморист, переживший недавно громкий развод, намекнул на «роман» с Бузовой:Надоели слухи! Публикую всё, как есть. Подробности в новогоднюю ночь на канале «Россия 1».Совместное фото Ольги Бузовой и Евгения Петросяна вызвало бурю эмоций у подписчиковТонкий юмор Евгения Петросяна в тандеме с белым платьем Ольги Бузовой сделали своё дело: интернет-пользователи готовы поженить 73-летнего холостяка и звезду «Дома-2»:bratishkinadiana Это её мужчина fesenkomari Так вот почему Петросян развелся all_for_soul_ Хорошая замена его бывшей ))))))))) 1_9_7_8_andrey Бузова выходит замуж за Петросяна??!! ))))) anny_p_anny О, петросян решил женщину сменить v.yulia_1 Это чтоль новая жена Петросяна? irinabashtanar Хоспади, в свете последних событий, думала это свадебное фото😂😂😂instagram.com/petrosyanevgenyВ обсуждениях провокационного снимка поклонники Бузовой оставили немало лестных слов в адрес своей любимицы, отметив, что с нетерпением будут ждать главную музыкальную программу Нового года. В то же время очень много интернет-пользователей разочарованы тем, что Ольга Бузова добралась до «вечных ценностей» советского телевидения:tatianapridvorova Теперь и первый смотреть перестану 😡 m.a.r.g.o8889 ♀️ и в голубой огонёк влезла♀️ Как увижу – переключу prettygordeeva71 Теперь второй канал на Новый Год в пролёте. От Бузовой спасенья нет. Надоела. ppp.sasha О господи такую передачу испортила своим присутствием ..... больше не смотрю , хотя всегда ждала его после курантов😒Друзья, а что как вы собираетесь провести новогоднюю ночь? 🎅🎄📺Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова пойдёт по стопам БузовойКогда в процессе развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов говорил о том, что его не устраивает публичность жены, он, похоже, лукавил. Благодаря экс-супруге имя футболиста «Локомотива» регулярно мелькает в звёздных новостях. А у его нынешней жены Анастасии Костенко в сотни раз возросло количество подписчиков в Instagram: теперь красавица из Сальска регулярно пополняет семейный бюджет, размещая в блоге рекламные посты. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen