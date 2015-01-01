LANG YARNS – пряжа для ваших изделий
Один из самых авторитетных клубов пряжи в мире. С 1990 года руководителем компании считается – Якоб Ланг. Громадная симпатия к пряже, регулярные новшества, обычаи ручного создания и большой опыт предоставляют проекту каждый день новые идеи, и энергию для воплощения их в жизнь.
Выбор пряжи у этой компании достаточно большой, и качественно представлен на всемирном рынке. Для производства некоторых коллекций пряж, применяются продукты высокого качества, и также, применяется высококачественный технологический процесс создания.
Компания регулярно внедряет новые технологии, дизайн, закупается лучшее сырье, поэтому пряжа Lang Yarns постоянно улучшается.
Выбор уникален. Новейшие разработки производятся каждое время года, сочетающие новейшие трендовые направления, цвета, образы, состав пряжи.
Виды пряжи
Прядётся она из разных ниток, нитки – из волокон. Присутствуют такие типы, которые состоят из нескольких цветов нити, или же, нескольких нитей. Это называется «Пряжа в несколько сложений». Нитки изготавливаются из разных однородных волокон, и могут включать в себя большое количество текстур. Эти мотки нитей, дают возможность вязать разные виды продукта. Идей может быть много – от обычного носка, до сложнейшего рукоделия, содержащего в себе жгуты и ажуры.
По виду пряжа делятся на:
• Зимнюю – предназначена для создания продуктов удовлетворяющих зимнему сезону (шапки, шарфы, свитера и т.д.) Чаще всего включает в состав шерсть;
• Летнюю – предназначена для создания продуктов удовлетворяющих летнему сезону (платья, сарафаны, панамки и т.д.). Это хлопковая и льняная пряжа, иногда с примесью акрила;
• Всесезонную – по названию понятно, что используется для изготовления изделий независимо от сезона Чаще всего включает хлопок и акрил в различном соотношении.
Преимущества касающиеся пряжи LANG YARNS:
•Особенная связка нитей;
•Неординарные цвета;
•Продукт успешно используется для ручной вязки спицами или крючком;
•Все вязанные вещи с помощью этой пряжи, выглядят очень красиво, а также, они являются очень тёплыми.
Если вы стоите перед выбором пряжи, для вязания каких-либо изделий, и хотите чтобы они выглядели современно, можно приобрести
пряжу Lang Yarns по доступной цене. Широкий выбор не даст фантазии заскучать. Только совершенствоваться, и придумывать новые изделия. Изделия, которые не планировались ранее.
Напоследок, Lang Yarns – один из самых старых и качественных изготовителей пряжи. Свою работу он осуществляет с начала 60-х годов 19-го века.