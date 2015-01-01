5 способов найти мотивацию

Время от времени мы все испытываем недостаток мотивации для решительных действий.



Согласитесь: вы, вероятно, также неоднократно попадали в трудную ситуацию, когда вас переполняли чувства одиночества и отчаяния, а все негативные комментарии окружения в свою сторону вы воспринимали невероятно болезненно.



Такое положение знакомый каждому из нас, поэтому не стоит преждевременно бить тревогу.



Важнейший шаг к решению проблемы это умение вовремя ее заметить и готовность попросить о помощи.



Именно поэтому в этой статье мы расскажем о 5 простых, но эффективных способов найти нужную мотивацию даже в неудачный период жизни.



1. Сохраните ясность мысли и сосредоточьтесь на важных деталях

Из-за нехватки правильной мотивации человек склонен видеть окружающий мир в мрачных тонах.



Очень важно в этот момент осознать, что вы переживаете не лучшие времена, и наступил момент отбросить в сторону все лишние сомнения и игры в догадки. Попробуйте взглянуть на события в своей жизни трезво и беспристрастно.



Если причиной подавленного состояния есть проблемы в личной жизни, советуем прекратить обманываться призрачными догадками и сосредоточиться на тех деталях, которые вам точно известны.



Это означает, что если вы уверены в любви к своему партнеру, то обязательно совместными усилиями сможете решить любую проблему Не забывайте, что согласие в личной жизни способна любого вытащить из депрессии.



Если любимый человек понимает вас и поддерживает, все проблемы сразу становятся не такими страшными, какими казались на первый взгляд Понимание того, что вы в состоянии решить проблемы в семейной жизни, обязательно придаст вам сил идти дальше по жизни, ведь ключ к развязке всех сложных вопросов будет в ваших руках.



2. Не забывайте, что вы обычный человек

Почему мы часто зацикливаемся на мысли, что стоит один раз ошибиться, и всю жизнь пойдет коту под хвост.



Впрочем, такой позиции придерживаться не стоит. Не забывайте, что вы лишь обычный живой человек, поэтому позвольте себе иногда ошибаться.



В конце концов, как вы отличать белые полосы в жизни от черных, если иногда не будете испытывать неудачи?



Ошибки это завуалированные жизненные уроки. Чтобы извлечь из каждой ситуации урок, нужно рассмотреть ее с объективной точки зрения, сделать выводы и двигаться дальше.



Когда вы падаете духом через бывшие неудачи, оглянитесь и посмотрите, какой долгий путь вам пришлось пройти, чтобы оказаться на том этапе в жизни, где вы сейчас находитесь. Это придаст вам сил вернуться на поле боя и продолжить свою тернистый путь к осуществлению мечты.



Если вы считаете, что в вашей жизни не хватает средств к ощущению абсолютного счастья, успеха и удовлетворения собственной внешностью, лучше сосредоточьте внимание на чем-то другом и перестаньте ожидать, что кто-то принесет вам все на блюдечке.



В случае если причиной появления черной полосы в жизни стала действительно серьезная ошибка, возьмите тайм-аут и проанализируйте ситуацию трезво. Когда выводы будут сделаны, можно двигаться дальше



3. Получите ежедневную дозу мотивации

Конечно, сохранять позитивный настрой и мотивацию 24 часа невозможно Зато найти мотивацию которая помогала вам уверенно идти к цели каждый день, реально. Для начала советуем составить список дел, которые вам удалось успешно довести до конца за последнее время.



Делать это каждый день довольно сложно, однако ради сохранения мотивации следует выработать привычку записывать свои успехи.



В удачные дни такой список производит впечатление, будто все в жизни дается просто После успешного дня вам даже не понадобится список для того, чтобы заполнить мозг позитивными мыслями и найти мотивацию для новых свершений.



Впрочем, в те дни, когда не удалось осуществить все запланированное, а мотивация просочилась сквозь пальцы и растворилась в неизвестности, список вам пригодится. Обратите внимание, что в период неудач очень важно не оставлять работу над списком и записывать каждое, даже незначительное, достижение.



Только вы запишите все положительные моменты, сразу сможете оценить, сколько удалось сделать за короткое время, и это вдохновит вас на новые свершения.



Если же один момент вам покажется, что ничего хорошего с вами не происходит, и не за что благодарить Бога, просмотрите свои записи за предыдущие дни недели, ведь порой мы не замечаем, что желаемое находится совсем рядом.



4. Сделайте перерыв

Очень часто мы не можем найти мотивацию, когда нам не удается вовремя оправиться от огромного потока новой информации и немного отдохнуть.



Не стоит бояться сделать перерыв от того, что не мотивирует вас на новые свершения. Наоборот, хороший отдых способен открыть новое дыхание и вернуть утраченные силы.



Желание отстраниться от повседневных дел не означает, что временные трудности вывели вас из колеи и привели к развитию депрессии. Более того, не стоит сомневаться в том, что то, на что вы тратили столько усилий, не важно. Это не так, просто пришло время сделать перерыв и временно отойти от дел.



Когда вас охватывает сильная усталость, пойдите на прогулку, просмотрите хороший фильм или прочитайте книгу которую давно откладывали. Делайте все, что угодно, даже если это противоречит привычному ритму жизни.



Такой незатейливый отдых поможет вам перезарядиться и набраться сил Когда вы вернетесь к делам, все проблемы больше не будут казаться вам такими серьезными. Вы и сами не заметите, как короткий перерыв поможет вам найти мотивацию.



5. Не бойтесь просить о помощи

Несмотря на то, что умение находить мотивацию и черпать вдохновение из окружения является чрезвычайно важным для каждого человека, время для этого может понадобиться помощь близкого человека.



Такому положению вещей есть простое объяснение: человеческий мозг настолько хитрым, что иногда он распознает отсутствие необходимой мотивации и самостоятельно создает препятствия для ее появления.



В отличие от депрессии, когда без помощи профессионального психолога не обойтись, проблему нехватки мотивации можно решить с помощью друзей, коллег или членов семьи.



Не бойтесь просить о помощи, когда не можете решить ситуацию самостоятельно. Вы будете удивлены, сколько людей с радостью протянут вам руку в беде.



Научитесь мотивировать себя

Каждый человек неповторим, поэтому нет единого правильной формулы, которая способна вернуть утраченную мотивацию Первое, что стоит сделать, когда не хватает вдохновения разобраться в себе и проанализировать собственные нужды.



Не жалейте времени на то, чтобы распознать свои желания и страхи; чтобы определить главную цель и пути ее достижения Ответы на эти вопросы вам пригодятся, когда вы не будете знать, откуда черпать вдохновение.



Обратите внимание, что поиск мотивации является естественным процессом, однако не стоит его затягивать. Не допускайте того, чтобы поиски вдохновения привели к развитию депрессии.



Первый шаг к успеху это любовь и уважение к самим себе. Вы должны стать собственным главным вдохновителем и мотиватором, и тогда у вас обязательно все получится!