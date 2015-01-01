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Аппаратные методики омоложения кожи

Elena
Омоложение кожи

Аппаратные процедуры по омоложению лица – это технологии, которые способны на многое: как омолаживать кожу, так и решать проблемы с подростковой кожей.

Лазер


Существуют быстрые эффекты омоложения эпидермиса, которые позволяют не навредить коже, а наоборот максимально защитить ее во время процедуры. К такой технологии как омоложение лица относятся процедуры лазерного воздействия на кожу. Особенностью сеанса является то, что он дает мгновенные результаты и, при этом, минимальную вероятность осложнений, не травмирует кожу.

Р

ассеивающий луч


Процедура с помощью рассеивающегося луча - это методика, которая дает воздействие на кожу в виде глубокой обработки различных слоев кожи за один раз. Кроме того, кожа очищается от мертвых клеток. Эта процедура безболезненна и не требует никаких хирургических вмешательств. Омоложение с помощью рассеивающего луча делает кожу эластичной, упругой, обновляет клеточную мембрану кожи, помогает кровотоку хорошо работать, снимает пигментацию и подтягивает овал лица.

Фототерапия


Фототерапия – воздействует на кожу и стимулирует синтез белков. Омолаживающий эффект достигается за счет световых волн определенной амплитуды. Процедура помогает избавиться от угрей, разглаживает мелкие морщины, убирает пигментные пятна, подтягивает и освежает овал лица.

Элос


Элос омоложение придает коже сияние, после чего она становиться гладкой и молодой. Такой эффект возникает за счет лазерной терапии, которая приостанавливает процесс старения. Элос методика совершенно безопасна для кожи. Кроме того она направлена на стимуляцию восстановительных процессов в тканях кожи. Фракционное омоложение дает эффективность воздействие на кожу, которая запускает моментальный процесс омоложения. При этом разглаживаются морщины, приобретается упругость и свежий, здоровый цвет лица. Кроме того, исчезают мимические морщины и расширяются капилляры, что позволяет контуру лица выглядеть более очерчено.

Микротоновое омоложение.


Микротоновое омоложение – это процедура, выполняемая с помощью импульсивного тока, который способствует сужению пор, подтяжки лица, а также борется с угревой сыпью. Эта процедура проводиться в специальном приборе, который генерирует ток. Эта методика больше подходит стареющей коже. Микротоновое омоложение нормализует работу и функционирование клеток кожи.
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