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Дистрофия роговицы: классификация, симптомы, диагностика и лечение

Elena
Дистрофия роговицы глаза

Дистрофия роговицы представляет собой группу заболеваний невоспалительного характера и не связана с другими системными поражениями глаз. Характерным симптомом является помутнение роговицы и, как следствие, ослабление зрения. У болезни есть и другие названия: дегенерация роговицы, кератопатия и т.д.

Доказана наследственность этого заболевания: дефектный ген передается по аутосомно-доминантному типу. В редких случаях дистрофические поражения роговицы носят приобретенный характер.

Медицинская классификация


Роговичный слой, покрывающий глаз, состоит из нескольких слоев. В зависимости от локализации повреждений различают:
  • эпителиальную дистрофию, при которой роговица не справляется с возложенными на нее функциями защиты;
  • дистрофию мембраны;
  • стромальную дистрофию, проявляющуюся серьезным ухудшением зрения;
  • эндотелиальную дистрофию, носящую только врожденный характер.

Также различают первичную и вторичную формы заболевания. Первичная форма дистрофии роговицы отмечается у пациента с рождения и охватывает оба глаза. При этом до 25-30-летнего возраста симптомы отсутствуют.

Вторичная дистрофия возникает вследствие травм, операций, воспалительных явлений. Поражение – одностороннее.

Симптоматика


Дистрофия глаз проявляет себя рядом характерных признаков, о которых можно прочитать в статье по ссылке https://mgkl.ru/uslugi/distrofiya-rogovici-glaza. Наиболее яркими являются:
  • боязнь яркого света;
  • постоянное слезотечение;
  • хорошо заметные мутность и отек пораженного глаза;
  • непроходящая краснота.


Диагностика


Для постановки диагноза «кератопатия» офтальмологу достаточно провести осмотр глаз пациента при помощи щелевой лампы.

Подходы к лечению


Если заболевание прогрессирует медленно, то его лечение состоит в применении витаминных и укрепляющих капель для глаз. При признаках воспаления дополнительно назначают антибактериальные капли.

Широкую популярность имеет физиотерапия, например, электрофорез и облучение лазером. Однако эти мероприятия не останавливают течение болезни, а лишь временно улучшают качество жизни пациента.

Чрезмерное истончение роговицы и резкое падение зрения удается предотвратить с помощью кератопластики – хирургического вмешательства по пересадке донорских роговичных слоев.
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