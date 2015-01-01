Дистрофия роговицы: классификация, симптомы, диагностика и лечение
Дистрофия роговицы представляет собой группу заболеваний невоспалительного характера и не связана с другими системными поражениями глаз. Характерным симптомом является помутнение роговицы и, как следствие, ослабление зрения. У болезни есть и другие названия: дегенерация роговицы, кератопатия и т.д.
Доказана наследственность этого заболевания: дефектный ген передается по аутосомно-доминантному типу. В редких случаях дистрофические поражения роговицы носят приобретенный характер.
Медицинская классификация
Роговичный слой, покрывающий глаз, состоит из нескольких слоев. В зависимости от локализации повреждений различают:
- эпителиальную дистрофию, при которой роговица не справляется с возложенными на нее функциями защиты;
- дистрофию мембраны;
- стромальную дистрофию, проявляющуюся серьезным ухудшением зрения;
- эндотелиальную дистрофию, носящую только врожденный характер.
Также различают первичную и вторичную формы заболевания. Первичная форма дистрофии роговицы отмечается у пациента с рождения и охватывает оба глаза. При этом до 25-30-летнего возраста симптомы отсутствуют.
Вторичная дистрофия возникает вследствие травм, операций, воспалительных явлений. Поражение – одностороннее.
Симптоматика
Дистрофия глаз проявляет себя рядом характерных признаков, о которых можно прочитать в статье по ссылке https://mgkl.ru/uslugi/distrofiya-rogovici-glaza. Наиболее яркими являются:
- боязнь яркого света;
- постоянное слезотечение;
- хорошо заметные мутность и отек пораженного глаза;
- непроходящая краснота.
Диагностика
Для постановки диагноза «кератопатия» офтальмологу достаточно провести осмотр глаз пациента при помощи щелевой лампы.
Подходы к лечению
Если заболевание прогрессирует медленно, то его лечение состоит в применении витаминных и укрепляющих капель для глаз. При признаках воспаления дополнительно назначают антибактериальные капли.
Широкую популярность имеет физиотерапия, например, электрофорез и облучение лазером. Однако эти мероприятия не останавливают течение болезни, а лишь временно улучшают качество жизни пациента.
Чрезмерное истончение роговицы и резкое падение зрения удается предотвратить с помощью кератопластики – хирургического вмешательства по пересадке донорских роговичных слоев.