Кто мужчины-охотники на женщин по знаку зодиака

Olichel/ PixabayАстрология знает о мужчинах все: кто из них потенциально верный муж, кто подкаблучник, а кто – вечный «охотник» за юбками. Последних женщины особенно любят. Ну, если, конечно, они не примитивные бабники, а альфа-самцы, в любовные сети которых барышни мечтают попасть сами. Кто они? Под каким знаком зодиака рождаются «охотники» на женщин?СкорпионыМужчины этого созвездия, пожалуй, возглавляют список «охотников». Кому, как не самому харизматичному, брутальному и дерзкому знаку быть главным пленителем женских сердец? Именно таких мужчин женщины видят в своих мечтах о принце, который не будет спрашивать, а придет и скажет: «Выбирай – или ты со мной, или я тебя украду!». Такому мену нужно соответствовать. С ним нелегко, но от этого желание быть «пойманной», покоренной только возрастает. Однако заинтересовать Скорпиона не так сложно, как удержать. Представители знака – коллекционеры. Стабильность в отношениях навевает на них скуку.Но даже непостоянство мужчины-Скорпионы умудряются превратить в свое достоинство. Оно не отпугивает женщин, а наоборот, стимулирует их, создает жгучее желание отобрать Скорпиона у всех поклонниц, превратить его из охотника в примерного семьянина. Вот здесь и кроется главная ошибка всех «принцесс». Скорпион пустит семейные «корни» только по собственной воле, без натиска и принуждения. Если он влюбится и захочет остаться с одной единственной женщиной – его ничто не остановит. На этом карьера «охотника» закончится… ну или прервется на какое-то время. Все зависит от женщины.СтрельцыМужчины, знак зодиака которых имеет лук и стрелы, быть равнодушными к «охоте» просто не могут. Иногда ухлестывание за женщинами становится родом деятельности Стрельцов, образом, а то и смыслом жизни. Не останавливает их ни семья, ни дети, ни возраст. Более того, семейные Стрельцы загораются большим азартом, «охота» на женщин становится их хобби, а перечень покоренных женщин – трофеем, которым они хвастаются в мужских компаниях.Стрельцы еще те «султаны». Они редко ограничиваются одним адюльтером и часто имеют несколько любовниц одновременно. Темперамента и сил у мужчин этого знака больше, чем достаточно даже в зрелом возрасте. И чем старше Стрелец, тем моложе его избранницы, особенно если он состоятельный и может содержать не один «гарем». Не стоит тешить себя иллюзиями, что этого «охотника» можно привязать к себе, увести из семьи и сделать верным. Пока Стрелец жив, «охотиться» он не прекратит, даже если будет влюблен. Натура у него такая.КозерогиПредставители этого знака очень стабильные, основательные и надежные. Кажется, что они, если и открывают «охоту» на женщин, то лишь для того, чтобы найти одну единственную, с которой проживут всю жизнь душа в душу. Но это лишь видимость и хорошо замаскированное непостоянство в любви. Козероги обожают победы на любовном фронте. Покорив одну женщину, они входят во вкус и расставляют свои сети в массовых скоплениях красоток, в связи с чем выбирают профессию или род деятельности, предполагающие наличие женских коллективов.Olichel/ PixabayКружить барышням головы Козероги умеют мастерски. Каждая из них будет уверенна, что она единственная, особенная и неповторимая. Так мужчины усыпляют женскую бдительность, что позволяет им пользоваться большим доверием и крутить параллельные романы. Расстаются со своими пассиями Козероги тоже очень умело. Они не скандалят, не рвут по живому, а находят причину, по которой женщина сама захочет расстаться. Но даже в этом случае отпускают ее с надеждой, что любовь жива и все еще может быть…ВодолеиВодолеи – любимчики многих женщин. Они джентльмены до мозга костей, обходительны и внимательны. Не каждый пристальный и пытливый женский глаз распознает в этом примерном мужчине бабника и сердцееда. Это и есть ловушка. Водолеи как те растения, которые едят насекомых. Их никто не боится, потому что никто не подозревает, что они хищники. В присутствии женщин Водолеи смущаются, краснеют и заикаются, но при этом соблюдают все уловки, продиктованные женской психологией. Рядом с Водолеями дамы умиляются, словно имеют дело с самым обаятельным и безопасным ребенком. Как раз это хитрому Водолею и надо.Подобрав себе «жертву», мужчина расставляет ей ловушки, в которые она попадется с удовольствием. В зависимости от целей и темперамента самой женщины, Водолей будет подстраиваться под ее видение романа – стремительно, напористо либо романтично, постепенно, платонично. Водолею не интересны сексуальные победы сами по себе. Он должен сначала ублажить главную эрогенную зону женщины – мозг, а уже потом получить доступ к телу. Как правило, интеллектуально удовлетворенная женщина на секс с Водолеем напрашивается сама.РыбыМногие мужчины-Рыбы – акулы, пираньи, фугу… Хотя, надо признать, они – крайне романтичные хищники. Рыбы не могут позволить себе «съесть» жертву без впрыскивания анестезии в виде метких комплиментов, красивых ухаживаний и сюрпризов. Мужчины-Рыбы и сами питают страсть к искреннему вниманию, поэтому «охотиться» будут лишь за тем видом женщин, которые щедры душой… и не только. Из Рыб получаются прекрасные донжуаны и ловеласы. Им нравятся самодостаточные дамы и те, которые не станут сами «охотиться» на мужчин с целью поживиться, найти спонсора или «папика». Рыбы не могут терпеть паразитирующих женщин.Себя же паразитами они не считают, даже если полностью сидят на шее у обеспеченной женщины. Как правило, она сама горит желанием опекать милашку-Рыбку, приручить его, чтобы хвастаться перед подругами своим домашним «питомцем». Удивительно, но мужчины-Рыбы при таком раскладе не чувствуют себя жертвами, а по-прежнему называются охотниками. А как же, не каждому мачо удается поймать в свои сети богатую, успешную, щедрую и добрую женщину. Это, определенно, удача! Но она не случайность. За ней кроется кропотливый труд мужчины-Рыбы над своей внешностью, манерами, поведением и отличным знанием женской психологии.

Источник: www.allwomens.ru/zen