Кто мужчины-охотники на женщин по знаку зодиака
Olichel/ Pixabay
Астрология знает о мужчинах все: кто из них потенциально верный муж, кто подкаблучник, а кто – вечный «охотник» за юбками. Последних женщины особенно любят. Ну, если, конечно, они не примитивные бабники, а альфа-самцы, в любовные сети которых барышни мечтают попасть сами. Кто они? Под каким знаком зодиака рождаются «охотники» на женщин?
Скорпионы
Мужчины этого созвездия, пожалуй, возглавляют список «охотников». Кому, как не самому харизматичному, брутальному и дерзкому знаку быть главным пленителем женских сердец? Именно таких мужчин женщины видят в своих мечтах о принце, который не будет спрашивать, а придет и скажет: «Выбирай – или ты со мной, или я тебя украду!». Такому мену нужно соответствовать. С ним нелегко, но от этого желание быть «пойманной», покоренной только возрастает. Однако заинтересовать Скорпиона не так сложно, как удержать. Представители знака – коллекционеры. Стабильность в отношениях навевает на них скуку.
Но даже непостоянство мужчины-Скорпионы умудряются превратить в свое достоинство. Оно не отпугивает женщин, а наоборот, стимулирует их, создает жгучее желание отобрать Скорпиона у всех поклонниц, превратить его из охотника в примерного семьянина. Вот здесь и кроется главная ошибка всех «принцесс». Скорпион пустит семейные «корни» только по собственной воле, без натиска и принуждения. Если он влюбится и захочет остаться с одной единственной женщиной – его ничто не остановит. На этом карьера «охотника» закончится… ну или прервется на какое-то время. Все зависит от женщины.
Стрельцы
Мужчины, знак зодиака которых имеет лук и стрелы, быть равнодушными к «охоте» просто не могут. Иногда ухлестывание за женщинами становится родом деятельности Стрельцов, образом, а то и смыслом жизни. Не останавливает их ни семья, ни дети, ни возраст. Более того, семейные Стрельцы загораются большим азартом, «охота» на женщин становится их хобби, а перечень покоренных женщин – трофеем, которым они хвастаются в мужских компаниях.
Стрельцы еще те «султаны». Они редко ограничиваются одним адюльтером и часто имеют несколько любовниц одновременно. Темперамента и сил у мужчин этого знака больше, чем достаточно даже в зрелом возрасте. И чем старше Стрелец, тем моложе его избранницы, особенно если он состоятельный и может содержать не один «гарем». Не стоит тешить себя иллюзиями, что этого «охотника» можно привязать к себе, увести из семьи и сделать верным. Пока Стрелец жив, «охотиться» он не прекратит, даже если будет влюблен. Натура у него такая.
Козероги
Представители этого знака очень стабильные, основательные и надежные. Кажется, что они, если и открывают «охоту» на женщин, то лишь для того, чтобы найти одну единственную, с которой проживут всю жизнь душа в душу. Но это лишь видимость и хорошо замаскированное непостоянство в любви. Козероги обожают победы на любовном фронте. Покорив одну женщину, они входят во вкус и расставляют свои сети в массовых скоплениях красоток, в связи с чем выбирают профессию или род деятельности, предполагающие наличие женских коллективов.
Olichel/ Pixabay
Кружить барышням головы Козероги умеют мастерски. Каждая из них будет уверенна, что она единственная, особенная и неповторимая. Так мужчины усыпляют женскую бдительность, что позволяет им пользоваться большим доверием и крутить параллельные романы. Расстаются со своими пассиями Козероги тоже очень умело. Они не скандалят, не рвут по живому, а находят причину, по которой женщина сама захочет расстаться. Но даже в этом случае отпускают ее с надеждой, что любовь жива и все еще может быть…
Водолеи
Водолеи – любимчики многих женщин. Они джентльмены до мозга костей, обходительны и внимательны. Не каждый пристальный и пытливый женский глаз распознает в этом примерном мужчине бабника и сердцееда. Это и есть ловушка. Водолеи как те растения, которые едят насекомых. Их никто не боится, потому что никто не подозревает, что они хищники. В присутствии женщин Водолеи смущаются, краснеют и заикаются, но при этом соблюдают все уловки, продиктованные женской психологией. Рядом с Водолеями дамы умиляются, словно имеют дело с самым обаятельным и безопасным ребенком. Как раз это хитрому Водолею и надо.
Подобрав себе «жертву», мужчина расставляет ей ловушки, в которые она попадется с удовольствием. В зависимости от целей и темперамента самой женщины, Водолей будет подстраиваться под ее видение романа – стремительно, напористо либо романтично, постепенно, платонично. Водолею не интересны сексуальные победы сами по себе. Он должен сначала ублажить главную эрогенную зону женщины – мозг, а уже потом получить доступ к телу. Как правило, интеллектуально удовлетворенная женщина на секс с Водолеем напрашивается сама.
Рыбы
Многие мужчины-Рыбы – акулы, пираньи, фугу… Хотя, надо признать, они – крайне романтичные хищники. Рыбы не могут позволить себе «съесть» жертву без впрыскивания анестезии в виде метких комплиментов, красивых ухаживаний и сюрпризов. Мужчины-Рыбы и сами питают страсть к искреннему вниманию, поэтому «охотиться» будут лишь за тем видом женщин, которые щедры душой… и не только. Из Рыб получаются прекрасные донжуаны и ловеласы. Им нравятся самодостаточные дамы и те, которые не станут сами «охотиться» на мужчин с целью поживиться, найти спонсора или «папика». Рыбы не могут терпеть паразитирующих женщин.
Себя же паразитами они не считают, даже если полностью сидят на шее у обеспеченной женщины. Как правило, она сама горит желанием опекать милашку-Рыбку, приручить его, чтобы хвастаться перед подругами своим домашним «питомцем». Удивительно, но мужчины-Рыбы при таком раскладе не чувствуют себя жертвами, а по-прежнему называются охотниками. А как же, не каждому мачо удается поймать в свои сети богатую, успешную, щедрую и добрую женщину. Это, определенно, удача! Но она не случайность. За ней кроется кропотливый труд мужчины-Рыбы над своей внешностью, манерами, поведением и отличным знанием женской психологии.
Источник: www.allwomens.ru/zen