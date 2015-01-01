Кто такой флеболог и чем он занимается?

Если у вас появились проблемы с венами на ногах, то знайте, что они могут повлиять на кровообращение в целом и создать серьезную угрозу вашему здоровью. Если вы впервые заметили какие-либо признаки заболевания вен, не тяните, запишитесь на консультацию к своему терапевту. Ну а если вы уже знакомы с проблемой и традиционная терапия не помогает, значит пришло время познакомиться со специалистом по лечению вен - врачом-флебологом.



Флеболог - это специалист, в обязанности которого входят диагностика и терапия заболеваний вен нижних конечностей. В его компетенции лечение язв на ногах, варикоза, нарушения свертываемости крови, сосудистых родимых пятен и т. д.). В то же время его работа не ограничиваются исключительно этими заболеваниями. Флеболог зачастую имеет опыт работы в дерматологии, гематологии, хирургии вен и сосудов, а также сосудистых расстройствах. Цель его работы — максимизировать здоровый кровоток по всему телу.

Когда стоит обратиться к флебологу?

Определенные симптомы будут указывать на необходимость посещения флеболога. Наиболее распространенным из них является:



появление выпуклых вен синеватого цвета (узлы на венах), которые указывают на развитие варикозного расширения вен;



ночные судороги в икроножных мышцых;



тяжесть и отеки в ногах;



болевые ощущения, быстрая утомляемость ног;



сосудистые звездочки (сеточка) на ногах;



опухшие ступни и лодыжки.



Некоторые пациенты ошибочно полагают, что варикозное расширение вен является чисто косметической проблемой, а не серьезным расстройством здоровья. На самом деле, это состояние может привести к язвам на ногах и тромбам, что является уже угрозой не только здоровью, но и вашей жизни. В арсенале современного флеболога масса различных медицинских процедур и медикаментозных средств, позволяющих с успехом справиться в заболеванием практически на любой стадии и устранить вероятность его появления в будущем.

Что делает флеболог?

Флеболог поставит диагноз на основании истории болезни и результатов физического обследования пациента, методов визуализации вен и лабораторных исследований. Если у человека будет выявлен варикоз, то в качестве профилактики флеболог может назначить ему ношение компрессионных чулков, порекомендовать внести изменения в рацион питания, несколько изменить образ жизни, для того, чтобы остановить развитие болезни. Если же болезнь запущена, то скорее всего понадобятся более серьезные мероприятия – оперативное вмешательство и медикаментозная терапия. Например, врач может использовать для лечения лазер или ультразвуковой аппарат.



Для устранения так называемой сосудистой сеточки (или звездочек), которые так же являются разновидностью варикоза, может быть применен метод склеротерапии. Данная процедура включает в себя введение в кровеносный сосуд химического вещества (склерозанта), которое склеивает стенки сосуда, тем самым разрушая его и заставляя кровь искать альтернативные пути прохода.



Склеротерапия проводится под ультразвуковым контролем и используется для лечения поверхностных подкожных вен. В более тяжелых случаях для удаления варикозно-расширенных вен применяется традиционная хирургия.

Вопросы, которые вы должны задать своему флебологу при первом посещении

При первом посещении данного специалиста задайте ему следующие вопросы:



Что стало причиной появления варикозно-расширенных вен?

Может ли что-нибудь ухудшить мое состояние?

Какие симптомы мне следует ожидать, если варикоз будет прогрессировать?

Какие варианты лечения варикозного расширения вен доступны на сегодняшний день?

Можно ли лечить варикозное расширение вен с помощью лекарств?

Могут ли возникнуть серьезные проблемы из-за отсутствия лечения?

Какие исследования и тесты мне нужно будет пройти?

Ответив на эти вопросы, вы вместе со своим лечащим врачом сможете выработать оптимальную стратегию борьбы с вашим недугом.