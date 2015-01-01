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Женское здоровье
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Как лечить близорукость, ее симптомы и причины появления

Elena
Близорукость

Близорукостью считается такое заболевание глаз, когда человек близко видит хорошо, а вот дальние предметы становятся размытыми. Второе ее название - это миопия. Она может быть врожденной (ребенок рождается уже с проблемным зрением), и приобретенной (зрение начинает ухудшаться в определенном возрасте). Чаще всего в случае такого заболевания врач назначает ношение очков или контактных линз. Приобрести очки можно на сайте https://moiochki.by/, где также бесплатно можно повторно проверить зрение. На сайте вы
также найдете широкий выбор оправ для очков по хорошей цене.

Еще данную болезнь делят на:
- прогрессирующую, когда зрение постепенно ухудшается все больше;
- не прогрессирующую, в этом случае ухудшенное зрение долгое время остается без изменений.

Какими могут быть симптомы и причины миопии?


Основным симптомом близорукости являются жалобы на плохую и неразборчивую видимость предметов вдали. Есть еще несколько признаков, которые связывают с прогрессированием болезни:
  • боль, жжение в глазах (возникает при долгом нахождении за компьютером и других подобных нагрузок);
  • увеличение размеров глазной щели (происходит при тяжелой близорукости);
  • головные боли;
  • слезоточивость.

Для назначения правильного лечения необходимо определить причины возникновения этого заболевания глаз и устранить их по-возможности.

Ими могут быть:
  • длительные нагрузки на глаза;
  • недосыпания;
  • нехватка витаминов;
  • травма глаза;
  • чтение при плохом освещении;
  • неправильное питание;
  • несоблюдение гигиены зрения;
  • первичная слабость аккомодации;
  • наследственность.

Диагностика и лечение миопии


Если зрение стало ухудшаться по какой-либо причине, необходимо посетить врача-офтальмолога, для подтверждения диагноза. Для диагностики близорукости могут использовать:
  1. Исследование глазного дна (офтальмоскопия). В зрачок исследуемого глаза направляется луч от отраженного зеркала.
  2. Скиаскопия. Этот метод помогает определить степень болезни, исследуя функции роговицы и хрусталика одновременно.
  3. Компьютерная кератотопография. С помощью компьютерных технологий исследуют преломляющую силу и форму роговицы.
  4. Измерение остроты зрения. Проводится очень быстро в хорошо освещенном помещении при помощи таблицы с нарисованными на ней символами или буквами различных размеров.
  5. Исследование полей зрения. Эту процедуру очень важно провести, так как в результате прогрессирования миопии может пострадать и периферическое зрение. При чрезмерном растяжении глазного яблока поражается сетчатка, что ведет к сужению полей зрения.
  6. Рефрактометрия. Исследуются одновременно обе преломляющие структуры глаза. Может проводиться вручную или автоматически.

Лечение может проводиться двумя способами: с хирургическим вмешательством и без него.
В первом случае врачом могут быть предложены различные методики (рефракционная замена глазного хрусталика, радиальная кератотомия, лазерная коррекция, имплантация фактичной линзы и кератопластика).

Во втором случае подбираются контактные линзы или очки, с индивидуальными рекомендациями. Предлагаются различные упражнения для восстановления зрения и витамины.

Что касается народных способов лечения, то самым эффективным лекарством считается такая ягода, как черника. Есть специальные рецепты ее правильного применения, но считается, что даже периодическое ее употребление в сыром виде будет способствовать улучшению зрения.
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