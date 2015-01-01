Как лечить близорукость, ее симптомы и причины появления
Близорукостью считается такое заболевание глаз, когда человек близко видит хорошо, а вот дальние предметы становятся размытыми. Второе ее название - это миопия. Она может быть врожденной (ребенок рождается уже с проблемным зрением), и приобретенной (зрение начинает ухудшаться в определенном возрасте). Чаще всего в случае такого заболевания врач назначает ношение очков или контактных линз. Приобрести очки можно на сайте https://moiochki.by/, где также бесплатно можно повторно проверить зрение. На сайте вы
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Еще данную болезнь делят на:
- прогрессирующую, когда зрение постепенно ухудшается все больше;
- не прогрессирующую, в этом случае ухудшенное зрение долгое время остается без изменений.
Какими могут быть симптомы и причины миопии?
Основным симптомом близорукости являются жалобы на плохую и неразборчивую видимость предметов вдали. Есть еще несколько признаков, которые связывают с прогрессированием болезни:
- боль, жжение в глазах (возникает при долгом нахождении за компьютером и других подобных нагрузок);
- увеличение размеров глазной щели (происходит при тяжелой близорукости);
- головные боли;
- слезоточивость.
Для назначения правильного лечения необходимо определить причины возникновения этого заболевания глаз и устранить их по-возможности.
Ими могут быть:
- длительные нагрузки на глаза;
- недосыпания;
- нехватка витаминов;
- травма глаза;
- чтение при плохом освещении;
- неправильное питание;
- несоблюдение гигиены зрения;
- первичная слабость аккомодации;
- наследственность.
Диагностика и лечение миопии
Если зрение стало ухудшаться по какой-либо причине, необходимо посетить врача-офтальмолога, для подтверждения диагноза. Для диагностики близорукости могут использовать:
- Исследование глазного дна (офтальмоскопия). В зрачок исследуемого глаза направляется луч от отраженного зеркала.
- Скиаскопия. Этот метод помогает определить степень болезни, исследуя функции роговицы и хрусталика одновременно.
- Компьютерная кератотопография. С помощью компьютерных технологий исследуют преломляющую силу и форму роговицы.
- Измерение остроты зрения. Проводится очень быстро в хорошо освещенном помещении при помощи таблицы с нарисованными на ней символами или буквами различных размеров.
- Исследование полей зрения. Эту процедуру очень важно провести, так как в результате прогрессирования миопии может пострадать и периферическое зрение. При чрезмерном растяжении глазного яблока поражается сетчатка, что ведет к сужению полей зрения.
- Рефрактометрия. Исследуются одновременно обе преломляющие структуры глаза. Может проводиться вручную или автоматически.
Лечение может проводиться двумя способами: с хирургическим вмешательством и без него.
В первом случае врачом могут быть предложены различные методики (рефракционная замена глазного хрусталика, радиальная кератотомия, лазерная коррекция, имплантация фактичной линзы и кератопластика).
Во втором случае подбираются контактные линзы или очки, с индивидуальными рекомендациями. Предлагаются различные упражнения для восстановления зрения и витамины.
Что касается народных способов лечения, то самым эффективным лекарством считается такая ягода, как черника. Есть специальные рецепты ее правильного применения, но считается, что даже периодическое ее употребление в сыром виде будет способствовать улучшению зрения.