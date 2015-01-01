Масло для волос: какое лучше для каждого типа локонов?
Для создания красивого образа женщинам необходим не только грамотно подобранный образ, индивидуальные аксессуары и умело выполненный макияж. Не менее важны красивые и здоровые волосы. Но, к сожалению, использование фена, плойки, утюжка, окрашивание и другие внешние факторы, делают их ломкими, тусклыми, сухими, безжизненными. Восстановить волосы поможет масло. Но какой продукт лучше всего?
Рейтинг лучших масел для волос
Место
Название
Характеристика в рейтинге
1.
Kapous Professional Fragrance free Arganoil
Идеальное соотношение цены и качества
2.
Redken All Soft
Самый качественный состав для сушки и укладки. Хорошая термозащита
3.
Кокосовое масло DNC
Лучшее бюджетное средство
4.
L’Oreal Professionnel Mythic Oil
Максимальное питание локонов
5.
Barex Olioseta Oro Del Marocco
Самый оптимальный выбор для блондинок
Kapous Professional Fragrance free Arganoil
Страна: Италия
Бренд: Kapous
Цена: 499 рублей
Рейтинг: 4
Описание
Продукт от именитой профессиональной марки из Италии выпускается на основе арганового масла. В его составе содержатся натуральные антиоксиданты, комплекс витаминов, микроэлементы, жирные кислоты. Все эти компоненты позволяют оживить сильно травмированные волосы.
Эффект заметен уже после первого применения. Локоны становятся послушными, гладкими, сияющими. Кончики перестают ломаться. Кстати, по отзывам, это средство помогает восстановить нормальный рост волос и предотвратить их выпадение. Состав полностью безопасен. Не вызывает аллергии и не образует на прядях эффекта пленки.
Плюсы:
хороший эффект;
безопасный состав;
отсутствие отдушек;
быстрое действие;
экономичный расход.
Минусы:
сложно найти в свободной продаже.
Отзывы
Ирина: «Быстро впитывается в волосы. Становятся мягче, послушнее».
Дарья: «Быстро впитывается. Не оставляет следов. Смывать не надо. Питает».
Redken All Soft
Страна: США
Бренд: Redken
Цена: 848 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Это качественное масло отличается продуманной формулой. Оно отлично подходит для пересушенных, ломких, очень тонких волос. Кератин в составе быстро и эффективно восстанавливает сам стержень волоска. Также большую пользу оказывает Омега-6, способствуя активному развитию и росту локонов.
При регулярном использовании продукт возвращает здоровье, сияние и исходную структуру прядей. Также состав подходит для использования в качестве термозащиты перед сушкой. С ним укладка более легкая и долго сохраняется.
Плюсы:
отличная защита волос;
подходит для укладки;
благотворное воздействие на волосы и кожу головы;
предотвращение перхоти.
Минусы:
высокая стоимость.
Отзывы
Евгения: «Отличная консистенция, приятный запах, волосы не утяжеляет, очень довольна».
Кокосовое масло DNC
Страна: Латвия
Бренд: DNC
Цена: 208 рублей
Рейтинг: 5
Описание
Бюджетное средство отличается множеством преимуществ. Кокосовое масло с протеинами по невысокой цене подходит не только для ухода за волосами. Продукт можно использовать для лица и тела.
Дешевое средство эффективно питает волосы. Оно восстанавливает протеины, что обеспечивает «запечатывание» секущихся кончиков. Недорогой продукт благотворно воздействует на структуру локонов. Это масло хорошо работает на пересушенных, травмированных, окрашенных прядях.
Рекомендуется делать маску с кокосовым маслом. Это, ко всему прочему, позволит избавиться от перхоти.
Плюсы:
приятный аромат;
универсальность;
простота использования;
натуральный состав без химии.
Минусы:
не самая удобная форма выпуска.
Отзывы
Надежда: «Отличное средство. Работает на все 100%».
L’Oreal Professionnel Mythic Oil
Страна: Франция
Бренд:L’Oreal
Цена: 800 рублей
Рейтинг: 4,5
Описание
Продолжает наш топ-5 лучших масел для волос продукт от именитой торговой марки. Привлекателен продуманный состав средства. В него вошли полиненасыщенные кислоты, выжимки виноградных косточек и авокадо, витамины. За счет проработанной формулы масло запускает регенерационные механизмы или существенно их ускоряет.
Продукт является хорошим антиоксидантом благодаря наличию в его составе линолевой кислоты, причем, в большой концентрации. Средство отлично подходит для вьющихся, кудрявых, окрашенных, травмированных, пористых волос. Его можно выбрать для ухода за осветленными локонами. Полезный спрей глубоко проникает в саму структуру прядей и обеспечивает им мощное питание.
Плюсы:
маленький расход;
максимальное питание;
универсальность;
эффективная термозащита.
Минусы:
не самая бюджетная стоимость.
Отзывы
Виктория: «Хорошо расчесываются волосы. Приятный запах. Не оставляет жирного блеска, если наносить на влажные волосы».
Ольга: «Это любовь с первого применения. Супер масло. Аромат потрясающий. Волосы после него шелковистые, здоровые, как после салонного ухода. Рекомендую всем».
Barex Olioseta Oro Del Marocco
Страна: Италия
Бренд: Barex
Цена: 983 рубля
Рейтинг: 4,5
Описание
Продолжает наш список косметическое итальянское масло. Оно обеспечивает качественный уход за локонами. Продукт возвращает им силу и гладкость. Придает шелковистость и натуральный блеск. Это средство — лучшее решение для блондинок.
Состав отлично ухаживает за светлыми и обесцвеченными локонами. В основе продукта лежат масла из семян льна и арганы. Благодаря им ослабленные и тусклые волосы хорошо восстанавливаются. Несмываемое средство с удобным дозатором делает их более послушными, облегчает расчесывание. Впитывается быстро. За счет легкой текстуры продукт не утяжеляет пряди.
Очень дешевый аналог такому продукту можно найти в аптеке. Это обыкновенное репейное масло, которое можно смешать с некоторыми эфирными средствами.
Плюсы:
отличная защита;
тонкий аромат;
качественная формула.
Минусы:
не обнаружено.
Отзывы
Ксения: «Оживляет осветленные, ослабленные волосы».
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Источник: www.allwomens.ru/zen