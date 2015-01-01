Масло для волос: какое лучше для каждого типа локонов?

Для создания красивого образа женщинам необходим не только грамотно подобранный образ, индивидуальные аксессуары и умело выполненный макияж. Не менее важны красивые и здоровые волосы. Но, к сожалению, использование фена, плойки, утюжка, окрашивание и другие внешние факторы, делают их ломкими, тусклыми, сухими, безжизненными. Восстановить волосы поможет масло. Но какой продукт лучше всего?Рейтинг лучших масел для волосМестоНазваниеХарактеристика в рейтинге1.Kapous Professional Fragrance free ArganoilИдеальное соотношение цены и качества2.Redken All SoftСамый качественный состав для сушки и укладки. Хорошая термозащита3.Кокосовое масло DNCЛучшее бюджетное средство4.L’Oreal Professionnel Mythic OilМаксимальное питание локонов5.Barex Olioseta Oro Del MaroccoСамый оптимальный выбор для блондинокKapous Professional Fragrance free ArganoilСтрана: ИталияБренд: KapousЦена: 499 рублейРейтинг: 4ОписаниеПродукт от именитой профессиональной марки из Италии выпускается на основе арганового масла. В его составе содержатся натуральные антиоксиданты, комплекс витаминов, микроэлементы, жирные кислоты. Все эти компоненты позволяют оживить сильно травмированные волосы.Эффект заметен уже после первого применения. Локоны становятся послушными, гладкими, сияющими. Кончики перестают ломаться. Кстати, по отзывам, это средство помогает восстановить нормальный рост волос и предотвратить их выпадение. Состав полностью безопасен. Не вызывает аллергии и не образует на прядях эффекта пленки.Плюсы:хороший эффект;безопасный состав;отсутствие отдушек;быстрое действие;экономичный расход.Минусы:сложно найти в свободной продаже.ОтзывыИрина: «Быстро впитывается в волосы. Становятся мягче, послушнее».Дарья: «Быстро впитывается. Не оставляет следов. Смывать не надо. Питает».Redken All SoftСтрана: СШАБренд: RedkenЦена: 848 рублейРейтинг: 5ОписаниеЭто качественное масло отличается продуманной формулой. Оно отлично подходит для пересушенных, ломких, очень тонких волос. Кератин в составе быстро и эффективно восстанавливает сам стержень волоска. Также большую пользу оказывает Омега-6, способствуя активному развитию и росту локонов.При регулярном использовании продукт возвращает здоровье, сияние и исходную структуру прядей. Также состав подходит для использования в качестве термозащиты перед сушкой. С ним укладка более легкая и долго сохраняется.Плюсы:отличная защита волос;подходит для укладки;благотворное воздействие на волосы и кожу головы;предотвращение перхоти.Минусы:высокая стоимость.ОтзывыЕвгения: «Отличная консистенция, приятный запах, волосы не утяжеляет, очень довольна».Кокосовое масло DNCСтрана: ЛатвияБренд: DNCЦена: 208 рублейРейтинг: 5ОписаниеБюджетное средство отличается множеством преимуществ. Кокосовое масло с протеинами по невысокой цене подходит не только для ухода за волосами. Продукт можно использовать для лица и тела.Дешевое средство эффективно питает волосы. Оно восстанавливает протеины, что обеспечивает «запечатывание» секущихся кончиков. Недорогой продукт благотворно воздействует на структуру локонов. Это масло хорошо работает на пересушенных, травмированных, окрашенных прядях.Рекомендуется делать маску с кокосовым маслом. Это, ко всему прочему, позволит избавиться от перхоти.Плюсы:приятный аромат;универсальность;простота использования;натуральный состав без химии.Минусы:не самая удобная форма выпуска.ОтзывыНадежда: «Отличное средство. Работает на все 100%».L’Oreal Professionnel Mythic OilСтрана: ФранцияБренд:L’OrealЦена: 800 рублейРейтинг: 4,5ОписаниеПродолжает наш топ-5 лучших масел для волос продукт от именитой торговой марки. Привлекателен продуманный состав средства. В него вошли полиненасыщенные кислоты, выжимки виноградных косточек и авокадо, витамины. За счет проработанной формулы масло запускает регенерационные механизмы или существенно их ускоряет.Продукт является хорошим антиоксидантом благодаря наличию в его составе линолевой кислоты, причем, в большой концентрации. Средство отлично подходит для вьющихся, кудрявых, окрашенных, травмированных, пористых волос. Его можно выбрать для ухода за осветленными локонами. Полезный спрей глубоко проникает в саму структуру прядей и обеспечивает им мощное питание.Плюсы:маленький расход;максимальное питание;универсальность;эффективная термозащита.Минусы:не самая бюджетная стоимость.ОтзывыВиктория: «Хорошо расчесываются волосы. Приятный запах. Не оставляет жирного блеска, если наносить на влажные волосы».Ольга: «Это любовь с первого применения. Супер масло. Аромат потрясающий. Волосы после него шелковистые, здоровые, как после салонного ухода. Рекомендую всем».Barex Olioseta Oro Del MaroccoСтрана: ИталияБренд: BarexЦена: 983 рубляРейтинг: 4,5ОписаниеПродолжает наш список косметическое итальянское масло. Оно обеспечивает качественный уход за локонами. Продукт возвращает им силу и гладкость. Придает шелковистость и натуральный блеск. Это средство — лучшее решение для блондинок.Состав отлично ухаживает за светлыми и обесцвеченными локонами. В основе продукта лежат масла из семян льна и арганы. Благодаря им ослабленные и тусклые волосы хорошо восстанавливаются. Несмываемое средство с удобным дозатором делает их более послушными, облегчает расчесывание. Впитывается быстро. За счет легкой текстуры продукт не утяжеляет пряди.Очень дешевый аналог такому продукту можно найти в аптеке. Это обыкновенное репейное масло, которое можно смешать с некоторыми эфирными средствами.Плюсы:отличная защита;тонкий аромат;качественная формула.Минусы:не обнаружено.ОтзывыКсения: «Оживляет осветленные, ослабленные волосы».Хотите узнать, как проявляют себя 10 лучших масел в действии? Тогда смотрите видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen