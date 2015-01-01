УЗИ органов малого таза выполняют с той целью, чтобы с помощью эхографических признаков выявить наличие конкретного заболевания органов, распложенных в данной области. Зачастую его назначают женщинам, чтобы проверить маточные трубы и матку, сосуды и лимфоузлы, мочевой пузырь и яичники. В основном выполняется вагинально или же абдоминально.

Основные показания к прохождению исследования

Малый таз женщин и мужчин состоит из разных систем, органов. С помощью УЗИ у женщин можно проверить следующие органы:



шейку матки и саму матку;



пузырь мочевой;



фаллопиевы трубы;



яичники.



простату;



пузырьки семенные;



мочевой пузырь.

Что касается мужчин, то благодаря УЗИ органов малого таза, удается проверить:

При исследовании можно выявить следующие заболевания: новообразования, камни и прочие недуги.

Показания к УЗИ для женщин:



боли в нижней части живота;



патологические кровотечения;



отслеживание общего состояния, формирования плода во время беременности;



нарушения менструального цикла;



онкология матки или яичников;



фиброиды, кисты.

Относительно представителей мужского пола, то УЗИ помогает идентифицировать этиологию тромбов, дестабилизацию крови в сосудах, что помогает диагностировать атеросклероз. С помощью ультразвукового исследования можно обнаружить генетические мальформации, новообразования.

Специфика подготовки

Основное препятствие к нормальному проведению исследования является наличие воздуха, поэтому во время подготовки нужно убрать лишний воздух из кишечника. Относительно мужчин, то для них не важна наполненность мочевого пузыря. Подготовка выглядит так: отказаться от сигарет и спиртных напитков, не кушать перед УЗИ, а также соблюдать облегченную диету перед исследованием. Прохождение УЗИ у женщин зависит от типа, периода беременности. Все тонкости обсуждаются индивидуально со специалистом. Существуют общие меры:



воздержаться от мочеиспускания за три часа до УЗИ;



за пару часов до менструации или во время овуляции УЗИ проводят абдоминально;



накануне показана легкая диета.

Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин и мужчин является наиболее безопасным, информативным, безболезненным, точным и эффективным. Данный тип исследования проводят с целью оценивания общего состояния, а также диагностики патологий мочеполовой системы женщин, мужчин. Важно помнить, что влияние ультразвуковых волн является абсолютно безопасным, поэтому ее можно выполнять даже в период беременности, это позволяет контролировать процесс развития плода. В настоящее время используется три способа такой диагностики: трансвагинально, абдоминально, трансректально. Относительно абдоминального метода, то его выполняют через брюшную стенку, когда датчиком водят по животу. Относительно трансвагинального способа, то в таких целях применяют внутривлагалищный трансдьюсер, который способен обследовать женские мочеполовые органы и матку. В случае трансректального метода, специальный датчик вводят непосредственно в прямую кишку.