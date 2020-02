Игровые автоматы в приложении казино Вулкан

Регистрация в приложении Вулкан

Приложение казино Вулкан имеет чрезвычайно привлекательный приветственный пакет для своих клиентов. Он состоит из четырех этапов, на которых вы можете получить привлекательные призы. За открытие счета и первый депозит каждый новый игрок может рассчитывать на бонус +100% до 400 рублей и 25 бесплатных вращений в игре Book of Dead.За второй депозит они могут получить до +100 процентов до 200 злотых и 25 бесплатных вращений в Book of Dead. Третий депозит составляет + 50% до 400 рублей и 35 бесплатных вращений в Book of Dead. В самом конце четвертого депозита вы можете получить до +200% пополнения до 400 рублей и до 50 бесплатных вращений на игровом автомате Book of Dead. В общей сложности до 1400 рублей и 135 бесплатных вращений ждут новых клиентов.Каждый раз, когда минимальный депозит для получения бонуса составляет 20 рублей - игроки должны сделать оборот в 40 раз за первые 3 раза, а сумма бонуса - в 50 раз за четвертый бонус. Также стоит помнить, что каждый из бонусов истекает через 7 дней. В случае выигрышей, полученных в результате бесплатных бесплатных прокруток, они попадают на бонусный счет и должны быть переброшены 35 раз в течение 7 дней.Supercharged Wins: это специальная акция для всех игроков. Она заключается в том, что приложение Вулкан предоставляет клиентам дополнительные деньги за каждый выигрыш. При этом акция распространяется только на выбранные машины. Если общая сумма выигрышей составляет менее 10 процентов от суммы сделанных ставок, вы можете получить 10% -ую прибыль за проигрыш. Новое приложение Вулкан позволяет все это сделать.Также приложение Вулкан дает возможность участсовать в соревнованиях для своих клиентов - это специальные турниры казино. Они проходят на одной из двух основных боевых арен. При этом данная игра основана на серии ставок, счетчике вращений, а также на событиях с самыми высокими множителями.Первый турнир на базовом уровне предполагает возможность выиграть различные денежные призы до 20 000 рублей. Второй проводится каждые несколько недель, и его пул уже составляет не менее 24 000 рублей.Каждый, кто хочет воспользоваться предложением казино, включая привлекательные стартовые акции, должен иметь учетную запись. Но к счастью, весь процесс регистрации чрезвычайно прост и быстр. В самом начале введите свой адрес электронной почты и пароль. Далее вам необходимо предоставить необходимые личные данные: имя и фамилию, дату рождения, адрес с почтовым индексом. Затем выберите страну из списка - на ней присутствует Россия. Кстати, выберите поддерживаемую валюту и введите номер своего мобильного телефона. Номер можно подтвердить кодом, отправленным по SMS. Не забудьте пометить все необходимые согласия и правила в форме.