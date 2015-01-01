Почему опасно носить бюстгальтер неправильного размера?

Что для вас является важным при выборе бюстгальтера? Вы ищете белье, в котором будете чувствовать себя удобно заказываете из каталога модный бюстгальтер, который обладает способностью визуально увеличивать грудь? Независимо от того, какой именно фасон бюстгальтера вы выбираете (спортивный или с "пуш-апом"), в первую очередь вы должны обращать внимание на то, хорошо на вас сидит белье и будет вам в ней удобно .



Согласно исследованию, которое провели несколько лет назад производители "Pillow Bra" (бюстгальтера спортивного типа со специальной тканевой вставкой на груди для обеспечения дополнительной поддержки груди) вместе с учеными Университета Барселоны (Испания), около 70% женщин носят бюстгальтеры, которые не подходят им по своей форме и размеру. Чаще всего женщины выбирают белье слишком малого размера или с косточками, которые не подходят для их формы груди.



На самом деле, проблема правильного выбора белья является чрезвычайно важной, ведь регулярное ношение неправильно подобранной бюстгальтера может негативно отразиться на вашем здоровье. Обратите внимание на советы по выбору белья, которые мы собрали в этой статье.



Негативные последствия ношения неправильно подобранной бюстгальтера



Бюстгальтеры нужны не только для того, чтобы подчеркнуть форму груди и придать вам более сексуального вида. Их главная цель не эстетическая, а практическая, и именно это нужно помнить при покупке белья.



Вы уже знаете, что бюстгальтеры нужны для того, чтобы поддерживать форму груди и защищать их от воздействия внешних факторов . Для этого производители белья применяют сложную систему, которую вы даже не замечаете при ношении бюстгальтера. В том, если вы ошибетесь с формой и размером бюстгальтера, то уже совсем скоро можно заметить покраснение, зуд или даже болезненные ощущения.



Рассмотрим подробнее возможные негативные последствия неправильно подобранного белья:



1. Избыточное давление на грудь

К примеру, вы купили бюстгальтер со специальными вставками под чашечками, наиболее популярный вид белья. Согласно исследованиям специалиста по акушерству и гинекологии, доктор Санчез-Ескалонила Запардьеля, если вы ошибетесь с размером при покупке такого белья, то можете столкнуться с такими негативными явлениями:



Вставки могут давить на ваши молочные железы.

Избыточное давление способно повредить связки тканей молочных желез и привести к обвисанию груди.

Тесное белье может препятствовать нормальному кровотоку.



2. Слишком свободный бюстгальтер

Даже если вы приобрели бюстгальтер на размер больше, чем нужно, со временем у вас все равно может появиться зуд. В случае регулярного ношения слишком свободного белья ваша грудь может обвиснуть, а еще вас могут беспокоить неприятные ощущения в плечевых сухожилиях.



Почему так происходит? Если бюстгальтер не подходит вам по размеру, вы невольно пытаетесь приспособиться к нему, в результате чего у вас и появляются раздражение.



3. Неправильно подобранные вставки

Правильно подобрать нижнее белье непросто. У некоторых женщин при достаточно хрупкой фигуры и тонкой талии грудь большого размера, поэтому им сложно найти правильный размер бюстгальтера . Нет двух абсолютно идентичных женских фигур, поэтому не существует одного фасона бюстгальтера, который идеально подойдет всем.



Впрочем, специалисты утверждают, что наибольший риск для организма женщины имеет бюстгальтер с неправильными вставками. Каждый раз, когда вставки давят на грудь, вы будете чувствовать большой стресс. Хуже будет, если вы решите спать в такой белье . С каждым днем негативное влияние неправильно подобранного белья все растет.



4. Может ли регулярное ношение неправильно подобранной бюстгальтера вызвать рак?

Наш ответ однозначный - нет. Между фасоном белья и развитием рака молочных желез нет никакой зависимости . Даже ненадлежащий выбранный бюстгальтер никоим образом не может привести к появлению злокачественной опухоли. Впрочем, неправильно подобранное белье может привести к другим негативным последствиям - например, развития кисты, боли в спине и плечах, а также появления неприятных болевых ощущений в самой груди.



Не стоит забывать об этом при покупке нижнего белья.



Как правильно выбрать бюстгальтер?



Мы уже упоминали в этой статье, как трудно бывает подобрать бюстгальтер правильной формы и размера . Некоторым женщинам, в зависимости от их строения тела, (стройное тело с большой грудью или массивная фигура с маленькой грудью) не просто приобрести белье, которое идеально подойдет их типа фигуры.



Впрочем, при покупке нижнего белья одинаково стоит учитывать несколько правил:



Размер вашего бюстгальтера может меняться в течение жизни . Например, гормональные изменения могут привести к увеличению веса, а во время менструации грудь также обладают способностью увеличиваться. К тому же, грудь может вырасти на размер и во время овуляции. Все эти факторы надо обязательно учитывать при выборе бюстгальтера.



Определите размер своей груди . Для того, чтобы это сделать, нужно взять специальную мерную ленту и измерить окружность груди прямо под молочными железами. В результате вы получите число, которое и будет соответствовать размеру вашей груди (34, 36, 38, 40), или же окружности грудной клетки (75, 80, 90, 95).



Вы когда-нибудь замечали эти непонятные буквы на белье, обозначающие размер чашки - А, B, C и D? А знаете ли вы, как правильно измерять это число? Для этого нужно взять мерную ленту и обвести грудь в наиболее выпуклой точке. После вычислите это число от значения, которое вы получили после выполнения шага № 1. Полученная разница и будет размером вашей чашечки - каждый следующий дюйм (примерно 2,5 см) будет обозначать следующий размер чашки бюстгальтера.



Запомните, что поддерживающие вставки должны находиться не ниже груди . Вставки на бюстгальтере должны быть достаточно большими в длину, а еще они не оставлять никаких красных следов раздражения на коже.



К тому же, вставки на бюстгальтере не должны быть слишком тугими, иначе они впиваются в кожу и приводят к дискомфорту.

При покупке бюстгальтера обращайте внимание и на шлейки . Если у вас достаточно большая грудь, вставки и шлейки бюстгальтера могут упиваться в кожу. Чтобы избежать неприятных болезненных ощущений, выбирайте белье с широкими лямками, не раздражать кожу и поддерживать форму и вес вашей груди.



К тому же, у нас есть еще один полезный совет напоследок: обязательно примерьте бюстгальтеры, когда покупаете их. Не стоит покупать нижнее белье без предварительной примерки.