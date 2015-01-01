Ариана Гранде упала на сцене

Ариана Гранде, исполняя песню «Bad Decisions», упала. Распевая и танцуя, звезда внезапно рухнула на сцену. Вероятно, Ариана зацепилась высокими каблуками по шнуровку на обуви танцора.



Хитмейкерка естественно поступила в этой ситуации. Она рассмеялась, когда один из танцоров помог ей встать. Быстро поднявшись Ариана Гранде продолжила выступать с балетом, будто ничего и не произошло.



Сейчас Ариана Гранде находится в туре в поддержку альбома «Dangerous Woman», в южноамериканской части. Ранее певица приостановила выступления за террористической атаки на ее концерте в Манчестере , в результате которой погибло более 20 человек и еще многие получили ранения. В начале июня Ариана возобновила турне после нескольких недель перерыва.