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Ариана Гранде упала на сцене

Anita

Ариана Гранде

    Ариана Гранде, исполняя песню «Bad Decisions», упала. Распевая и танцуя, звезда внезапно рухнула на сцену. Вероятно, Ариана зацепилась высокими каблуками по шнуровку на обуви танцора.

Хитмейкерка естественно поступила в этой ситуации. Она рассмеялась, когда один из танцоров помог ей встать. Быстро поднявшись Ариана Гранде продолжила выступать с балетом, будто ничего и не произошло.

Сейчас Ариана Гранде находится в туре в поддержку альбома «Dangerous Woman», в южноамериканской части. Ранее певица приостановила выступления за террористической атаки на ее концерте в Манчестере , в результате которой погибло более 20 человек и еще многие получили ранения. В начале июня Ариана возобновила турне после нескольких недель перерыва.

Теги:Ариана Гранде, Dangerous Woman
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