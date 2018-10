Доказано негативное влияние космической радиации на желудочно-кишечный тракт

Длительные космические перелеты и даже просто пребывание на околоземной орбите сложно назвать полезными для здоровья. Нулевая гравитация и космическая радиация оказывают не самое положительное влияние на наш организм, что добавляет трудностей в осуществлении давней мечты человечества по колонизации Марса. И вот недавно группа ученых из университета Джорджтауна выявила еще одно негативное последствие, возникающие из-за долгого пребывания в космосе. А именно — деградацию слизистой оболочки кишечника и желудка.Новое исследование провели американские ученые во главе с профессором Камалем Даттой. Результаты опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences и согласно полученным данным, во время эксперимента по имитации длительного космического полета у группы лабораторных животных были обнаружены значительные повреждения клеток ЖКТ.В ходе опыта лабораторных крыс разделили на 3 группы. На 1 группу воздействовали излучением ионов железа-56 слабой интенсивности. На 2 группу – короткими вспышками гамма-излучения, а 3 группа выступала в качестве контроля и вообще не была облучена. Дозы излучения были рассчитаны в соответствии с весом и размером животных таким образом, чтобы соответствовать дозам, которые получают космонавты, работающие на МКС на орбите нашей планеты.Выяснилось, что у облучаемых групп крыс желудочно-кишечный тракт значительно утратил функцию всасывания. Также у животных наблюдалась атрофия слизистой оболочки. При гистологическом исследовании удалось узнать, что верхние слои слизистой практически утратили способность к нормальному делению, переполнившись «старыми и дефектными» клетками. А это является, помимо всего прочего, фактором риска развития онкологических заболеваний. При этом, несмотря на то, что ткани ЖКТ обладают довольно хорошим потенциалом для регенерации, по заявлению ученых, нарушения структуры органов у грызунов, подвергшихся облучению, оказалось необратимым, а значит ЖКТ уже не может «вернуться в первоначальное состояние».Эту и другие новости вы может обсудить в нашем чате в Телеграм.

Источник: hi-news.ru